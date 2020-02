Firenze – E’ in gioco la salvezza nell’anticipo di sabato del girone A della serie C, tra il Gozzano (Novara) ultimo in classifica con 19 punti e la Pianese (Siena) quint’ultima a quota 24. In palio punti pesanti per evitare poi la battaglia nei playout per non retrocedere.

I piemontesi tornano sul loro campo reduci dalla bruciante sconfitta a Novara; i toscani dal pareggio interno con la Pro Patria. E’ una sfida ad armi pari : il Gozzano godrà del supporto dei tifosi, la Pianese di una squadra più solida e combattiva con buone prestazioni in trasferta. Un pari è possibile, ma non servirebbe molto a nessuna delle due squadre.

Al centro del programma di domenica il derby a Pistoia ospite la Robur Siena. Una partita da tris. La Pistoiese (a parte lo stop a Renate e la squalifica di Terigi e Motacchioli) è in una fase positiva; la Robur Siena deve vincere se vuole alimentare le sue grosse ambizioni. Sarà una vera battaglia.

Un Arezzo in emergenza (squalificati Cutolo, Lucani e Baldan) sarà a Busto Arsizio ospite di una Pro Patria piuttosto tosta. Ma gli aretini dovranno lottare senza pause per portare a casa qualche punto per non perdere di vista la zona playoff.

Turno abbastanza facile (almeno sulla carta) per il Pontedera anche se privo degli squalificati Barba e Caponi, contro un Giana in ripresa, ma non tale da tenere testa al Pontedera.

La Carrarese, ì’altra toscana, gioca lunedì in casa contro il Renate. Un match di vertice che gli apuani, sebbene privi degli squalificati, Ciancio e Elio Calderini devono assicurarsi per continuare a sognare in grande.

————————-

CLASSIFICA

Monza p. 60; Renate p. 43; Pontedera p. 42; Carrarese p.39; Novara p. 38; Robur Siena p. 38; Albinoleffe p. 35; Alessandria p. 34; Arezzo p. 33; Como p. 32; Pistoiese p. 32; Pro Patria p. 32; Juventus p. 30; Lecco p.28; Pianese p. 24; Giana p. 23; Pergolettese p. 21; Gozzano p. 19: Olbia p. 19.

————————————————–

SETTIMA GIORNATA

DOMANI SABATO – Gozzano-Pianese ore 15, arbitro Eduart Pashuku di Albano Laziale.

DOMENICA – Pro Patria-Arezzo ore 15, arbitro Tommaso Zamagni di Cesena; Pontedera-Giana ore 17,30, arbitro Filippo Guacagli di Jesi; Monza-Juventus ore 17,30, arbitro Francesco Carrione di Castelmare di Stabia; Alessandria-Lecco, ore 17,30, arbitro Luca Zucchetti di Foligno; Albinoleffe-Novara ore 17,30, arbitro Cristian Cudini di Fermo; Como-Olbia ore 15, arbitro Giuseppe Repace di Perugia; Pergolettese-Pro Vercelli, ore 17,30, arbitro Simone Galipò di Firenze; Pistoiese-Robur Siena ore 17,30 arbitro Paride Tremolada di Monza

LUNEDI’ –Carrarese-Renate ore 20,45.

OTTAVA GIORNATA

SAATO 22 : Carrarese-Gozzano ore 15; Monza-Arezzo ore 17,30; Renate-Pergolettese ore 15.

DOMENICA 23 : Robur Siena-Albinoleffe; Pontedera-Alessandria; Giana-Como; Pro Vercelli-Novara; Renate-Pergolettese; Juventus-Pianese; Olbia-Pistoiese; Lecco-Pro Patria.

————————————–

MARCATORI

15 gol Infantino (Carrarese); 11 : Cutolo (Arezzo) e Galuppini (Renate); 10 Gabrielloni (como) e Bortoluzzi (Novara); 9 : De Cenco (Pontedera) ed Eusepi (Aòessandria); Gori (Arezzo); Mota Carvalho (Juventus); 8 : Ganz (Como); 7 : Rosso (Vercelli), Giorgione (Albinoleffe); Finotto (Monza); Perna (Giana Erminio).

———————————