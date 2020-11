Firenze – Domain sabato due anticipi del girone A del campionato serie C. Uno vede il Renate, secondo in classifica, ospitare l’Alessandria. L’altro il Grosseto che riceve il Livorno. E’ il derby del Tirreno tra una squadra neo promossa e il Livorno retrocesso dalla serie B.

Per i maremmani arriva in un momento poco favorevole non tanto per i risultati ottenuti sul campo, quanto per le ricadute sul piano psicologico (ma non solo) della mazzata del giudice sportivo (10mila euro di multa più alcune squalifiche). Sanzioni contro le quali il Grosseto ha presentato ricorso.

Peccato per gli incidenti relativi alla partita con il Lecco perché finora il Grosseto ha offerto ottime prestazioni (è stato anche secondo in classifica). Quelle pur severi sanzioni non impediranno ai maremmani di finire il campionato nella scia delle maggiori protagoniste.

Sul piano squisitamente tecnico il Grosseto è un gradino sotto il Livorno, ma il verdetto di questa sfida con i labronici è tutto da scrivere. Al momento sono a metà classifica con un punto in più per il Grosseto.

Il Livorno ha vissuto situazioni allarmanti tali da mettere in dubbio la partecipazione al campionato. Alcuni di quei problemi societari importanti sono ancora sul tavolo. Ma la squadra non sembra averne risentito più di tanto visto i buoni risultati sul campo. Domani, nel rispetto del pronostico, il Livorno giocherà per vincere, ma mai dire mai.

CLASSIFICA

Pro Vercelli p. 23; Renate p. 22; Carrarese p. 19; Lecco pl. 18; Alessandria p. 17; Pro Sesto p. 17; Pontedera p.16; Como p.16; Pro Patria p.15; Albinoleffe p. 15; Grosseto p.14; Novara p.14, Livorno p.13; Juventus p. 13; Pergolettese p.12; Pistoiese p.9; Piacenza p. 9: Olbia p. 8; Giana p. 7; Lucchese p. 3.

——————

12° GIORNATA

DOMANI SABATO – Grosseto-Livorno ore 17,30 arbitro Valerio Maranesi di Ciampino; Renate-Alessandria ore 15 arbitro Niccolo Marini di Trieste.

DOMENICA 22 : Carrarese-Olbia ore 16,30; arbitro Maria Marotta di Sapri; Juventus-Pistoiese ore 15 arbitro Filippo Giaccagna di Jesi; Lecco-Pergolettese, ore 16, arbitro Giuseppe Repace di Perugia; Lucchese-Giana ore 15, arbitro Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa; Pontedera-Pro Patria ore 11,30, arbitro Alberto Arena di Torre del Greco; Pro Vercelli-Pro Sesto, ore 15 arbitro Daniele Rutella di Enna; Albinoleffe-Como ore 17, arbitro Mario Perni di Roma.

Piacenza-Novara e per il girone B Arezzo-Fano in programma domenica sono state rinviate a data da destinare.

——————–

MERCOLEDI’ 25 – Recuperi, ore 15 : Como-Olbia; Giana-Piacenza; Lucchese-Albinoleffe, Pergolettese-Pro Vercelli; Juventus-Grosseto; Mantova-Arezzo.

GIRONE B : Mantova-Arezzo.

——————–

MERCOLEDI’ 2 dicembre Pergolettese-Juventus ore 15.