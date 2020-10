Firenze – Questa sera giovedì è stato disputato il posticipo Gubbio-Arezzo del girone B della serie C. E’ stata una sfida tra due squadre che erano ancora ancora a zero punti in classifica.

Dopo un primo tempo senza gol (e con poche emozioni), al 50’i padroni di casa passavano in vantaggio con De Silvestro ed all’86’ l’Arezzo giustamente pareggiava con Sane..

Primo punto per le due squadre che però restano in coda alla classifica. Dopo tre partite un solo punto è poco per vivere tranquilli.

Domenica 11 ottobre l’Arezzo ospiterà il Verona. Una partita difficile, insidiosa per gli aretini. Una vittoria, possibile, darebbe morale e fiducia alla squadra ed ai suoi tifosi