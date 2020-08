Firenze – Giovedì 10 settembre, alla sede del Coni a Roma, sarà reso noto il calendario del prossimo campionato della serie C che avrà inizio domenica 27 settembre.

Per contenere le spese per le trasferte e per mantenere e creare più derby possibili, fonti di maggiori incassi, i gironi probabilmente saranno varati secondo un criterio geografico.

Quindi le squadre toscane dovrebbero trovarsi tutte nello stesso girone. Sono sette, una in più rispetto alla scorsa stagione.

La Toscana ne ha perdute due, Pianese retrocessa e Robur Siena non iscritta, e ne ha acquistate tre Livorno retrocesso dalla serie B e Lucchese e Grosseto promosse dalla serie D. Confermate Carrarese, Pontedera, Pistoiese ed Arezzo.