Firenze – In serie C le acque non si sono ancora calmate. Si allunga la lista delle società che rinunciano ai playoff. Dopo Pontedera ed Arezzo anche Pro Patria, Modena e Vibonese hanno dato forfait. E forse altre società potrebbero rinunciare.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli nel tentativo di riportare la serenità, ha convocato per le ore 11 di lunedì 22 giugno l’assemblea (in video conference call) delle 60 società di serie C.

I club si lamentano per gli alti costi per partecipare. Il protocollo sanitario; il mancato incasso anche degli sponsor in quanto le partite saranno disputate a porte chiuse; i problemi di contratto con i giocatori.

Intanto le tre direttamente retrocesse, Gozzano, Rimini e Rieti ribadiscono che è inaccettabile essere “condannati” a tavolino, quando al momento dello stop per il virus, mancavano ancora 11 partite del campionato ordinario.

In questa loro battaglia sembrano aver trovato un punto di riferimento nel Consiglio di Stato francese che (informa TuttoC) ha vietato le retrocessioni anche per la Ligue 1.

Intanto la Lucchese, neo promossa in serie C, ha confermato l’allenatore Francesco Monaco.

Questo il calendario ufficiale gare.

COPPA ITALIA

Sabato 27 finale Ternana-Juventus (se necessario supplementari e rigori).

PLAYOUT

-Gara andata sabato 27 giugno (Pianese-Pergolettese a Grosseto); ritorno martedì 30 giugno a Crema.

——————

PLAYOFF

Fase di girone gara unica 1°) turno mercoledì 1 luglio; 2° turno domenica 5 luglio.

Fase nazionale 1°) turno giovedì 9 luglio; 2°) turno lunedì 13 luglio.

Semifinali venerdì 17 luglio;

Finali 22 luglio.

———————