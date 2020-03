Firenze – Non si vede ancora quando il virus smetterà di seminare morte e dolori nel nostro paese. Al momento tutti gli italiani lottano insieme contro questa terribile epidemia (bel gesto quello della Federcalcio di mettere a disposizione della sanità il Centro tecnico di Coverciano). Alcuni esperti ipotizzano ch questo dramma finirà a maggio. A quel momento riprenderebbe anche il calcio.

A giudizio di alcuni presidenti di società, la serie C ha già subito un danno di oltre cento milioni. Tenuto conto che diversi club erano già in crisi di liquidità prima del virus, la situazione, se non arriveranno sostanziosi aiuti, potrebbe farsi davvero grave, per alcuni forse insostenibile.

Per ora tutti a casa. Il girone A si è fermato con la sola certezza che sarà il Monza a vincere (è in testa con 16 punti sulla Carrarese seconda in classifica). Mancano ancora 11 partite per completare il campionato regolare. Seguiranno i playoff per le promozioni ed i playout per le retrocessioni. Se queste previsioni dovessero avverarsi si dovrebbe giocare fino a luglio.

Queste le attuali classifiche.

GENERALE : Monza p. 61; Carrarese p.45; Renate p. 43; Pontedera p 42 Robur Siena p. 40; Alessandria p. 40; Albinoleffe p-39; Novara p. 38; Arezzo p. 37; Juventus p. 36; Pistoiese p. 33; Como p. 32; Pro Patria p. 32; Pro Vercelli p.31; Lecco p.28; Pergolettese p. 27; Giana Erminio p. 26; Olbia p. 25; Pianese Piancastagnaio p. 24; Gozzano p. 22.

VITTORIE : 1°) Monza 18; 2°)Carrarese 12; 3°) Renate e Pontedera 11; 4°) Siena, Alessandria, Albinoleffe, Novara 10, Arezzo 8.

PAREGGI : 1°) Pistoiese 15; 2°) Arezzo 13; 3°) Pianese e Juventus 12; 4°) Pro Patria e Como 11; Gozzano, Renate, Siena, Pro Vercelli, Olbia ed Alessandria 10.

SCONFITTE : 1°) Gozzano 13; Lecco, Olbia, Giana, Pergolettese 12; Pianese 11, Pro Vercelli 9; Albinoleffe, Como e Pro Patria 8; Pontedera, Siena, Alessandria, Juventus 7; Carrarese, Renate, Arezzo, Pistoiese 6.

RETI REALIZZATE : 1°) Monza 53; 2°) Carrarese 47; 3°) Pontedera 39; 4°)Novara 35; 5°) Renate ed Alessandria 34; 6°) Arezzo 33.

RETI SUBITE : 1°) Carrarese 36; 2°) Pontedera 35; 3°) Alessandria 30; 4°)Novara 29; 5°)Arezzo 28.

MIGLIORE DIFESA : 1°) Monza 18; 2°) Renate e Pistoiese 22; 4°)Albinoleffe 24; 5°)Como 25.

MIGLIORE ATTACCO : 1°) Monza 53; 2°) Carrarese 47; 3°) Pontedera 38; 4°) Novara 35; 5°) Alessandria 34.

GOLEADOR : 1°) Saveriano Infantino (Carrarese) 16; 2°) Aniello Cutolo (Arezzo) 11; 3°) Alessandro Galuppini (Renate) 11; 4°) Alessandro Gabrielloni (Alessandria) 10; 5°) Caio De Cenco (Pontedera) 9; 6°)Gabriele Gori (Arezzo) 9; 7°) Umberto Eusepi (Alessandria) 9; 8°) Dany Mota Carvalho (Juventus) 9.

