Firenze – Sono tredici i giocatori squalificati dal giudice sportivo del Girone A della serie C. Per tre giornate Giacomo Quagliata (Pro Vercelli); per due giornate Mauro Moleri (Lecco); per una giornata Giacomo Gamberetti (Lecco), Michele Bruzzo (Pontedera), Francesco Fedato (Gozzano), Marco Moleri (Lecco), Giovanni Foresta (Carrarese), Marco Fossati (Monza), Vincenzo Camilleri (Pistoiese, Munzio Lella (Olbia), Marco Anghilleri e Bayan Baniya (Renate), Francesco Vassallo (Robur Siena). Multato con 1000 euro Giana Erminio.