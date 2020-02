Firenze – Successo della Pro Vercelli sul Pontedera nell’anticipo di questo pomeriggio, valido per la sesta giornata di ritorno del girone A della serie C. Il Pontedera non meritava un passivo simile. E’la sua quinta sconfitta, ma nonostante tutto rimane la squadra rivelazione del campionato. Tra l’altro è stata una partita un po’ singolare. Il Pontedera incassava un gol lampo (non erano ancora trascorsi tre minuti) quindi per i toscani la partita iniziava in salita con l’obbligo di modificare l’impostazione tattica prevista.

Al gol del piemontese Rolando, il Pontedera reagiva con determinazione e raggiungeva il pareggio alla mezzora con Bruzzo. Sul pari, in equilibrio e con tanti errori di esecuzione l’incontro andava fino a 20’ dalla fine. Nell’ultimo quarto d’ora la doppietta dei padroni di casa. Al 70’ con Emmanuello ed 78’con Varas. Il Pontedera (veniva dal pari in casa con la Juventus) confermava di non essere in un momento molto brillante (non vince da cinque partite). E se domani il Renate, dovesse battere la Pistoiese, strapperebbe al Pontedera il secondo posto in classifica. Ma la squadra di Maraia resterebbe lo stesso la gradita sorpresa del girone.

PONTEDERA : Sarri, Ropolo, Cigogna, Risaliti, Mezzoni, Barba, Serena, Caponi, Visconti, Bruzzo, De Cenco. Allenatore Ivan Maraia.

——————————————

DOMANI PARTITISSIMA A SIENA

Domani super partitissima a Siena che riceve la capolista Monza. Un Monza lanciatissimo ed imprendibile (guida la classifica con 17 punti di vantaggio e magari con il dente avvelenato in quanto l’unica sconfitta interna dei brianzoli è stata proprio opera del Siena.

La Carrarese sarà ad Olbia decisa a riscattare la recente bruciante sconfitta. Una sua vittoria rientra nelle più logiche previsioni della vigilia. Tra l’altro la squadra sarda è ultima in classifica. Pronostico pure per la battagliera Pianese che sul campo di Grosseto affronterà una Pro Patria in grado di far soffrire i toscani.

L’Arezzo sarà sul campo amico, ma contro una squadra, il Como, che non molla facilmente. Infine una Pistoiese “rilanciata” sarà a Renate. Brutta, pericolosa trasferta. Ma la Pistoiese è in fase positiva e può compiere il miracolo.

CLASSIFICA

Monza p. 59; Pontedera p. 42; Renate p.40; Carrarese p.39; Robur Siena p. 37; Novara p. 35; Alessandria p. 34; Albinoleffe p. 34; Arezzo p. 32; Pistoiese p.32;Como p. 31; Pro Patria p. 31; Pro Vercelli p. 31; Juventus p. 29; Lecco p. 25; Pianese p. 23; Pergolettese p. 21;Giana Erminio p. 20; Gozzano p. 19; Olbia 16.

——————————————

SESTA GIORNATA DI RITORNO

RISULTATI – Pro Vercelli-Pontedera 3-1;

DOMANI – Juventus-Albinoleffe, ore 15, arbitro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco; Giana-Alessandria, ore 17,30 arbitro Mario Davide AracediLugo di Romagna; Olbia-Carrarese, ore 15, arbitro Claudio Panettella di Gallarate; Arezzo-Como ore 17,30, arbitro Saimir Kumare di Verona; Novara-Gozzano ore 15, arbitro Danilo Virgilio di Trapani; Robur Siena-Monza ore 17,30, arbitro Daniele De Santis di Lecce; Lecco-Pergolettese ore 17,30, arbitro Nicola Donda di Gradisca di Isonzo; Renate- Pistoiese; ore 15, arbitro Emanuele Repace di Perugia; Pianese-Pro Patria, ore 15, arbitro Fabrizio Cavalieri di Paola.

————————————————–

SETTIMA GIORNATA

DOMENICA 16 FEBBRAIO – Pro Patria-Arezzo; Pontedera-Giana; Monza-Juventus; Alessandria-Lecco; Albinoleffe-Novara; Como-Olbia; Gozzano-Pianese ore 15;Pergolettese-Pro Vercelli; Carrarese-Renate; Pistoiese-Robur Siena.

——————————————-

MARCATORI

15 gol Infantino (Carrarese); 11 : Cutolo (Arezzo); 10 : Galuppini (Renate); 9 : De Cenco (Pontedera), Bortoluzzi (Novara); Gori (Arezzo); Mota Carvalho (Juventus); Eusepi (Alessandria); 8 : Gabrielloni (Como), Ganz (Como), Gori (Arezzo); 7 Rosso (Vercelli), Giorgione (Albinoleffe).