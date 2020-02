Firenze – E’ molto frazionata l’ottava giornata di ritorno del Girone A della serie C. Quattro partite saranno giocato sabato; cinque domenica, una lunedì. Nel quartetto di sabatoci sono tre squadre toscane Carrarese, Arezzo e Robur Siena.

La più accattivante è quella della Carrarese, nel senso che punta al secondo posto della classifica finale. Domani senza Pasciuti e l’allenatore Silvio Baldini, squalificati, ospita il Gozzano penultimo in classifica. Gli apuani devono vincere per forza. Il pronostico è netto dalla loro parte. Nemmeno pensare ad una scivolata come è accaduto recentemente contro il Giana e l’Olbia entrambe, come il Gozzano, nella coda della classifica. Anche un pareggio sarebbe quasi una sconfitta per la Carrarese.

In casa pure il Siena, che ospita l’Albinoleffe cioè un avversario molto pericoloso, una delle squadre più in forma del momento. I bianconeri toscani però hanno tutte le qualità per vincere anche se lo stadio senese ha volto spesso le spalle alla squadra di casa. L’Arezzo sarà sul campo del Monza super capolista, imprendibile. Ma nel calcio mai dire mai.

L’altra partita di domani vede di scena la squadra lombarda del Renate, secondo in classifica, quindi favorito contro la Pergolettese.

Domenica il Pontedera riceve l’Alessandria. Sarà l’occasione per i toscani per accertare se la sconfitta in casa contro il Giana è stato un episodio negativo oppure se la squadra è in fase calante.

La Pistoiese sarà in Sardegna contro l’Olbia ultimo in classifica e potrebbe tornare a casa con il successo pieno. L’altra toscana la Pianese (Siena) invece è nei guai (qualche volta hanno contribuito anche gli arbitri). Battuta domenica scorsa a Gozzano è scivolata in piena zona retrocessione. Domenica sarà ad Alessandria ospite della Juventus in grande forma (nell’ultimo turno ha battuto il Monza). Una trasferta quindi piena di insidie che la squadra toscana dovrà affrontare, tra l’altro, senza gli squalificati Hamze, Emilio Dierna e Figoli.

Lunedì la Pro Vercelli dovrebbe prevalere sul Novara.

CLASSIFICA

Monza p. 60; Renate p. 43; Pontedera p. 42; Carrarese p. 42; Robur Siena p. 39; Novara p. 38; Albinoleffe p.38; Alessandria p.37; Arezzo p. 36; Juventus p. 33; Pistoiese p. 33; Como p. 32; Pro Patria p. 32; Pro Vercelli p.31; Lecco p.28; Giana Erminio p. 26; Pianese p. 24; Pergolettese p. 24; Gozzano p. 22; Olbia p. 22.

OTTAVA GIORNATA

DOMANI SABATO : Carrarese-Gozzano ore 15, arbitro Giuseppe Colli di Cagliari; Monza-Arezzo ore 17,30, arbitro Fabio Natilli di Molfetta; Renate-Pergolettes ore 15, arbitro Michele Dari Reggio Emilia; Robur Siena-Albinoleffe ore 20,45, arbitro Mattia Pascarelle di Nocera Inferiore.

DOMENICA 23: Pontedera-Alessandria ore 15 arbitro Samir Kumana di Verona; Juventus-Pianese, ore 15, arbitro Ermanno Feliciani di Teramo; Olbia-Pistoiese ore 15, arbitro Daniele De Tommaso di Rimini; Lecco-Pro Patria, ore 17,30, arbitro Matteo Marchetti di Ostia Lido; Giana-Como ore 17,30, arbitro Luca Cherchi di Carbonia

LUNEDI’: Pro Vercelli-Novara ore 20,45

NONA GIORNATA DI RITORNO

MERCOLEDI’ 26 : Como-Alessandria; Pergolettese-Carrarese; Novara-Giana Erminio; Pianese-Lecco ore 15; Albinoleffe-Monza; Pro Patria-Olbia; Pistoiese-Pontedera; Juventus-Pro Vercelli; Gozzano-Renate ore 18,30; Arezzo-Robur Siena.