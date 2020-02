Carrara – La Carrarese si è aggiudicata la super sfida con il Renate con una doppietta di Antonio Valente. Ora in classifica affianca il Pontedera al terzo posto. Ed ad un solo punto dal Renate secondo. Insomma gli apuani possono benissimo finire il campionato al secondo posto (il Monza leader è imprendibile).

Il risultato numerico non premia la netta superiorità della Carrarese che ha dominato la partita. Fino al’80’ gli apuani hanno tenuto in mano il match sotto tutti i profili. I lombardi non si rendevano mai pericolosi e con grande fatica riuscivano ad arginare in parte l’autorevolezza dei toscani.

Fino all’80’ i padroni di casa hanno dominato la scena realizzando due gol con Valente. Il primo al 36’ (la palla sfiorava un palo e finiva in rete), il secondo al 79’ di testa. Due a zero. Con il Renate che stava a guardare. Gli ultimi dieci minuti un altro film. I lombardi reagivano accorciando le distanze all’82’ con De Sena che poco dopo colpiva anche un palo ed un palo anche di Galuppini.

Comunque il successo era giustamente salvo. Un’amara riflessione nel clan degli apuani. Se la Carrarese non avesse perso di recente le partite sia con il Giana poi con l’Olbia cioè contro due squadre in coda alla classifica (quindi avrebbe dovuto stravincere), la Carrarese oggi sarebbe al secondo posto quindi la più valida ad occupare a fine campionato il secondo posto. Comunque quel posto ora è a portata di mano della formazione di Silvio Baldini.

CARRARESE-RENATE 2-1.

MARCATORI : Valente al 36’ ed al 79 (C.); De Sena (R.) all’82’)

CARRARESE : Forte, Valietti, Conson, Tedeschi, Mignanelli, Damiani, Foresti (dall’86’ Agyei), Pasciuti, Cardoselli (dal 66’ Piscopo), Valente, Infantino (dall’82’ Maccarone).

Allenatore Silvio Baldini.

CLASSIFICA

Monza p. 60; Renate p. 43; Pontedera p. 42; Carrarese p. 42; Robur Siena p. 39; Novara p. 38; Albinoleffe p.38; Alessandria p.37; Arezzo p. 36; Juventus p. 33; Pistoiese p. 33; Como p. 32; Pro Patria p. 32; Pro Vercelli p.31; Lecco p.28; Giana Erminio p. 26; Pianese p. 24; Pergolettese p. 24; Gozzano p. 22; Olbia p. 22.

OTTAVA GIORNATA

SABATO 22 : Carrarese-Gozzano ore 15; Monza-Arezzo ore 17,30; Renate-Pergolettes ore 15; Robur Siena-Albinoleffe ore 20,45

DOMENICA 23: Pontedera-Alessandria; Juventus-Pianese; Olbia-Pistoiese; Lecco-Pro Patria; Giana-Como ore 17,30.

LUNEDI’:Pro Vercelli-Novara ore 20,45

MARCATORI

15 gol Infantino (Carrarese); 11 : Galuppini (Renate); 10 Cutolo (Arezzo); Gabrielloni (Como) e Bortoluzzi (Novara) 9: De Cenco (Pontedera) ed Eusepi (Aòessandria); Gori (Arezzo); Mota Carvalho (Juventus); 8 Perna (giana Erminio); : Ganz (Como); 7 : Rosso (Vercelli), Giorgione (Albinoleffe); Finotto (Monza).