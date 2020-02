Firenze – Domani sabato ore 15 si gioca la prima partita della sesta giornata del girone A della serie C. L’anticipo vede la Pro Vercelli ospitare il Pontedera. Per i toscani, seconda forza del campionato, reduci dal pareggio interno con la Juventus, si tratta di una trasferta insidiosa anche perchè si troveranno davanti un avversario assetato di punti per alimentare una classifica delicata.

Tuttavia il Pontedera, rivelazione del campionato, ha tutti i requisiti (nonostante qualche assenza) per portare a casa i tre punti in palio con i quali consolidare la seconda posizione in classifica respingendo un eventuale attacco domani del Renate (terzo).

Domenica super partitissima a Siena che riceve la capolista Monza. Un Monza lanciatissimo ed imprendibile (guida la classifica con 17 punti di vantaggio sul Pontedera secondo) e magari con il dente avvelenato in quanto l’unica sconfitta interna dei brianzoli è stata proprio opera del Siena.

La Carrarese sarà ad Olbia decisa a riscattare la recente bruciante sconfitta. Una sua vittoria rientra nelle più logiche previsioni della vigilia. Tra l’altro la squadra sarda è ultima in classifica. Pronostico pure per la battagliera Pianese che sul campo di Grosseto affronterà una Pro Patria che farà soffrire i toscani.

L’Arezzo sarà sul campo amico, ma contro una squadra, il Como, che non molla facilmente. Infine una Pistoiese “rinata” sarà a Renate. Brutta e pericolosa trasferta. Ma la Pistoiese è in fase positiva e può compiere il miracolo.

CLASSIFICA

Monza p. 59; Pontedera p. 42; Renate p.40; Carrarese p.39; Robur Siena p. 37; Novara p. 35; Alessandria p. 34; Albinoleffe p. 34; Arezzo p. 32; Pistoiese p.32;Como p. 31; Pro Patria p. 31; Juventus p. 29; Pro Vercelli p. 28; Lecco p. 25; Pianese p. 23; Pergolettese p. 21;Giana Erminio p. 20; Gozzano p. 19; Olbia 16.

——————————————

SESTA GIORNATA DI RITORNO

DOMANI SABATO – Pro Vercelli-Pontedera ore 15, arbitro Nicola Marini di Trieste

DOMENICA 9 FEBBRAIO : Juventus-Albinoleffe, ore 15, arbitro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco; Giana-Alessandria, ore 17,30 arbitro Mario Davide AracediLugo di Romagna; Olbia-Carrarese, ore 15, arbitro Claudio Panettella di Gallarate; Arezzo-Como ore 17,30, arbitro Saimir Kumare di Verona; Novara-Gozzano ore 15, arbitro Petrella di Viterbo; Robur Siena-Monza ore 17,30, arbitro Daniele De Santis di Lecce; Lecco-Pergolettese ore 17,30, arbitro Nicola Donda di Gradisca di Isonzo; Renate- Pistoiese; ore 15, arbitro Emanuele Repace di Perugia; Pianese-Pro Patria, ore 15, arbitro Fabrizio Cavalieri di Paola.

————————————————–

SETTIMA GIORNATA

DOMENICA 16 FEBBRAIO – Pro Patria-Arezzo; Pontedera-Giana; Monza-Juventus; Alessandria-Lecco; Albinoleffe-Novara; Como-Olbia; Gozzano-Pianese ore 15;Pergolettese-Pro Vercelli; Carrarese-Renate; Pistoiese-Robur Siena.

——————————————-

MARCATORI

15 gol Infantino (Carrarese); 11 : Cutolo (Arezzo); 10 : Galuppini (Renate); 9 : De Cenco (Pontedera), Bortoluzzi (Novara); Gori (Arezzo); Mota Carvalho (Juventus); Eusepi (Alessandria); 8 : Gabrielloni (Como), Ganz (Como), Gori (Arezzo); 7 :Rosso (Pro Vercelli) Giorgione (Albinoleffe).