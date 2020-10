Firenze – Il Livorno nel dramma. Domenica prossima dovrebbe giocare ad Olbia. Ma sembra che tale partita non venga disputata. Se entro le ore 17,30 di domani martedì non verrà risolto il problema (non è stata versata la gran parte della fideiussione) il Livorno verrà cancellato dal campionato.

Il rischio è molto grande. I patrons non sembrano disposti a versare la cifra necessaria per mettersi in ordine con la Lega Pro. La situazione è tragica. Al momento, salvo un miracolo, il Livorno è spacciato. Ancora un passo falso e la società amaranto sparirà (ha giocato anche in serie A) dopo aver contribuito a scrivere la storia del calcio italiano. Se domani pomeriggio sarà confermato il fallimento del Livorno, da mercoledì i giocatori labronici saranno liberi di tesserarsi con altra società.

Stasera due i posticipi. Il Giana Erminio, sebbene in 10 dall’84, ha vinto sul campo dell’Albinoleffe 1 a 0 (gol di Perna al 94’)..

Vittoria del Novara ad Alessandria 2 a 1. I gol all’11’ Buzzegoli, al 90’ Firenze; per Alessandria Eusepi al 24’.

CLASSIFICA (girone A)

Lecco p. 10; Grosseto p. 9;; Renate p.9; Novara p.9; Carrarese p.8; Pro Vercelli p.7; Juventus p.6; Pontedera p.6; Como p.6; Pro Patria p.6, Pergolettese p.5; Piacenza p.4; Alessandria p.4; Pro Sesto p. 4; Giana Erminio e Pistoiese p.3; Livorno p.2; Lucchese p.1; Albinoleffe p.1; Olbia p. 1.

——————————-

SABATO 17 Girone A : Grosseto-Pro Vercelli e Lecco-Carrarese ore 17,30.

DOMENICA 18 : Grosseto-Pro Vercelli; Juventus-Albinoleffe; Novara-Pontedera; Olbia-Livorno; Pistoiese-Piacenza; Renate-Pro Patria; Giana-Alessandria; Lucchese-Como ore 17,30; Pergolettese-Pro Sesto.

—————–

GIRONE B – Domenica 18 ; Carpi-Arezzo

————————.

MERCOLEDI ; 28 ottobre Juventus-Como MERCOLEDI 4 novembre: Livorno-Juventus ore 21,15.