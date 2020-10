Firenze – Tempi brutti per la Lucchese. Ieri ancora una sconfitta nel posticipo con il Como per il girone A della serie C.

I numeri sono inplacabili. La squadra è ultima in classifica con un solo punto. Dopo il pareggio nella prima giornata con la Pergolettese, la Lucchese ha collezionato quattro sconfitte consecutive. Ed ha la peggiore difesa del girone. Insomma i dirigenti devono tentare di trovare una strafa che questa neo promossa in serie C, possa imboccare una strafa positiva.

Un po’ come è successo all’Arezzo ultimo in classifica del girone B. Ierri ha cambiato l’allenatore. Può essere una soluzione. Ma la squadra anche in questo incontro con il Como ha palesato inesperienza, fragilità. Contro i lariani si è battuta con slancio, grinta ed un pareggio sarebbe stato pure accettabile.

Aprivano le segnature i lucchesi con Scalzi (9’), pareggiava il Como al 13’ con Bellomo e passava in vantaggio al 28’ co Iovane autore di un’azione personale. Terza rete, 75’, per gli ospiti con Ferrari su rigore. Accorciava le distanze la Lucchese con un rigore di Cruciani. Spingeva fino all’ultimo secondo ma non riusciva ad evitare la quarta sconfitta consecutiva.

Domani mercoledì di nuovo in campo per la sesta giornata. Al centro il frizzante derby a Carrara ospite la Pistoiese. Gli apuani che inseguono la promozione in serie B punteranno dritti al successo. Il pronostico è dalla loro parte, ma la Pistoiese che viene dalla vittoria sul Piacenza potrebbe risultare un avversario più tosto del previsto.

Per il Grosseto ad Alessandria non sarà una passeggiata; il Livorno, magari con i gravi problemi societari risolti, giocherà in casa con il Novara; il rilanciato Pontedera cercherà sul campo amico contro il Lecco la seconda vittoria consecutiva

Pure l’Arezzo attraversa un periodo molto delicato. Riceverà il Padova con il nuovo allenatore Andrea Campione al posto di Alessandro Potenza esonerato oggi insieme a tutto il suo staff.

Inevitabile l’intervento della dirigenza aretina nel tentativo di trovare una strada che tiri fuori la squadra da una situazione fallimentare.

L’Arezzo è reduce dalla sonora sconfitta a Carpi (4-1) e nel girone B è ultimo in classifica con un solo punto dopo cinque giornate.

CLASSIFICA (girone A)

Renate p.12; Lecco p. 11;Pro Vercelli p.10; Grosseto p.9; Novara p.9; Carrarese p.9; Pontedera p.9: Pergolettese p. 8; Juventus p. 7; Alessandria p.7; Como p.6; Pro Patria p.6; Pistoiese p.6; Piacenza p.4; Pro Sesto p. 4; Giana Erminio p.4; Livorno p.3; Albinoleffe p.2; Olbia p. 2; Lucchese p. 1.

——————————

DOMANI MERCOLEDI’ Alessandria-Grosseto ore 18,30, arbitro Davide Arace di Lugo di Romagna;; Livorno-Novara ore 18,30 arbitro Mario Cascone di Nocera Inferiore; Pontedera-Lecco ore 18,30 arbitro Daniele Virgilio di Trapani; Albinoleffe-Renate ore 20,45, arbitro Fabrizio Cavaliere di Paoòa; Pro Vercelli-Juventus ore 20,45 arbitro Fabio Natilla di Molfetta; Como-Pergolettese ore 17.30, arbitro Luca Zucchetti di Foligno; Piacenza-Olbia ore 20,45, arbitro Marco Emmanuele di Pisa; Carrarese-Pistoiese ore 20,45,arbitro Fabrio Pizzotta di Barcellona Pozzo di Gotto; Pro Sesto-Giana ore 20,45 arbitro Luca Catanoso di Reggio Calabria.

GIRONE B : Arezzo-Padova ore 18,30, arbitro Marco Acanfora di Castellamare di Stabia.

——————–

SABATO 24 : Giana-Como ore 20,45.

DOMENICA 25 : Olbia-P ro Vercellli ore 12,30; Lucchese-Juventus ore 15; Grosseto-Albinoleffe ore 15; Alessandria-Pontedera ore 15; Pistoiese-Pro Sesto ore 15; Pergolettese-Pro Patria ore 17,30; Novara-Carrarese ore 17¸; Giana-Como, ore 17,30.

GIRONE B : Matelica-Arezzo ore 17,30.

———————————- Mercoledi 28 : Juventus-Como ore 16,30; Livorno-Novara ore 18; mercoledì 4 novembre: Livorno-Juventus ore 21,15.