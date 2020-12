Firenze – Tre recuperi oggi mercoledì della serie C. Pontedera-Lucchese e Pergolettese-Juventus per il girone A e Arezzo-Sambenedettese per il girone B.

Nel derby toscano una sorpresa. La Lucchese ha vinto sul campo del Pontedera. Un derby con solo un gol, l’autorete al 16’ del difensore Risaliti che costringeva la Lucchese a giocare in 10 l’ultimo minuto del recupero.

Giustificata euforia nel clan dei rossoneri perché quell’autorete ha costituito la prima vittoria in campionato. Lucchese ancora ultima in classifica con 6 punti (1 vittoria e 3 pareggi e 9 sconfitte). Finalmente però è arrivata a Lucca un po’ di serenità dopo le tante vicissitudini sofferte, corona virus in testa, dall’inizio del campionato. Anche oggi lamentava l’assenza di alcuni titolari ed ha giocato l’ultimo minuto in 10 per l’espulsione di Panati. Ma aiutata anche da un pizzico di fortuna, ha vinto. Segno buono per il futuro.

Il Pontedera ha tenuto in pugno la partita, ha provato cento volte ad andare a rete. Ma ha collezionato soltanto tante occasioni da gol. Non meritava di perdere. La squadra è giovane quindi tanto entusiasmo, ma poca esperienza.

La sfortuna ha giocato un ruolo importante nella sconfitta interna dell’Arezzo con la Sambenedettese La partita vibrante e combattuta si avviava a chiudersi sul pareggio. Due a due. Un risultato che non premiava gli aretini, incredibilmente combattivi, ma tutto sommato accettabile. Nelle battute finali gli ospiti andavano in vantaggio. Doccia fredda per l’Arezzo. Ma la sorte aveva offerto ai toscani la possibilità di tornare in pari. Ma Pesenti solo davanti alla porta avversaria sguarnita, “riusciva” incredibilmente a calciare sul fondo.

I gol. Zuppel al 14’ e Bortolotti al 36’ per l’Arezzo; all’11’ Botta; al 32’ Lescano, all’86’ D’Angelo per gli ospiti.

La Juventus ha espugnato il campo della Pergolettese, alla sua quinta sconfitta consecutiva, e continua a risalire la classifica a portarsi nella scia delle protagoniste. I gol. Petrelli, Corria e Del Sole per la Juventus, Morello per la Pergoletteese.

CLASSIFICA

Renate p. 28; Pro Vercelli p. 26; Carrarese p.25; Pro Sesto p.23; Juventus p. 22; Lecco p.21; Como p.21; Alessandria p. 20; Pro Patria p. 19; Albinoleffe p.19; Grosseto p.18; Pontedera p.17; Novara p.15, Livorno p.14; Giana p. 13; Pistoiese p. 12; Pergolettese p.12; Olbia p. 12; Piacenza p. 10: Lucchese p. 6.

GIOVEDI’ 3 dicembre Pro Sesto-Como ore 15.

14° GIORNATA

SABATO 5, Pro Vercelli-Livorno ore 15,arbitro Michele Delrio di Reggio Emilia; Renate-Giana ore 14,30, arbitro Roberto Lovison di Padova; Carrarese-Pergolettese ore 15, arbitro Matteo Ceriti di Viterbo.

DOMENICA 6 :Juventus-Pro Patria ore 15,arbitro Daniele De Tommaso di Rimini; Lecco-Pistoiese ore 15, arbitro Giacomo Grasso di Ariano Irpino; Piacenza-Pro Sesto ore 15, arbitro Antonio Costanza di Agrigento; Pontedera-Como, ore 15,arbitro Gabriele Scatena di Avezzano; Lucchese-Alessandria, ore 15, arbitro Eduard Pashku; Grosseto-Novar, ore 15,arbitro Sajimir Kumaro di Verona; Albinoleffe-Olbia, ore 15, arbitro Maria Ferrieri di Livorno.

SABATO 12 : Como-Carrarese ore 14,30; Lucchese-Alessandria ore 15.

DOMENICA 13 – Pro Patria-Lecco; Pro Sesto-Pontedera; Olbia-Renate; Giana-Grosseto; Lucchese-Piacenza; Pro Vercelli-Albinoleffe; Pistoiese-Livorno; Pergolettese-Novara; Juventus- Alessandria, ore 15.

Girone B . Arezzo-Sudtirol arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto,