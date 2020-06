Firenze – Per la serie C martedì 30 giugno partite di ritorno dei playout, la lotta per la salvezza; e primi incontri dei playoff per trovare la quarta squadra che, insieme a Monza, Vicenza e Reggina, salirà in serie B.

Tra i match dei playout la toscana Pianese di Piancastagnaio (Siena) che ieri purtroppo in casa nella partita d’andata con la Pergolettese ha soltanto pareggiato (0-0).

Martedì la rivincita. Gli amiatini hanno un solo risultato a loro favore, il successo, per evitare la retrocessione. Un nuovo pari premierebbe la Pergolettese perché in campionato al momento della stop il virus aveva 27 punti contro i 24 della Pianese. Tra l’altro i senesi non avranno a disposizione il centrocampista Emilio Diana ieri squalificato per due giornate. Insomma dovranno compiere un miracolo. Che nel calcio esistono.

Queste le partite di martedì. Girone A : Pergolettese-Pianese (sul campo di Piacenza) e Giana Erminio-Olbia; girone B : Ravenna-Fano ed Imolese-Arzignano; girone C : Sicula Leonzio-Bisceglie.

Martedì scatta anche il primo turno dei playoff. Una partenza a ranghi ridotti. Del girone A sono ammesse Carrarese, Renate, Alessandria, Siena, Novara, Albinoleffe ed Juventus Under 23.

Erano tre partite in programma martedì, ma verrà disputata soltanto Novara-Albinoleffe. L’Alessandria avrebbe dovuto incontrare la Pro Patria che ha rinunciato (l’Alessandria giocherà il 5 luglio in casa contro la Robur Siena).

A riposo anche la Robur che martedì avrebbe dovuto incontrare l’Arezzo il quale ha detto no ai playoff.