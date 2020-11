Firenze – Una terribile mazzata per il Grosseto da parte del giudice sportivo della Lega Pro. Sanzioni relative alla partita di domenica scorsa e perduta dai maremmani per 2 a 1 con il Lecco.

Sono stati inflitti 10mila euro di multa; sospeso per tre giornate l’allenatore Lamberto Magrini; squalificato per una giornata il calciatore Mattia Polidori; sospeso da ogni incarico federale fino al 28 febbraio 2021 il dirigente Mario Ceri. Per quanto riguarda l’entità della multa si colloca nella zona dei record.

Questa la motivazione. “Persona non identificata, ma riconducibile alla società, dopo il termine della gara, rivolgeva frasi offensive e minacciose all’arbitro che rientrava nel proprio spogliatoio. Una volta che quest’ultimo ha chiuso con chiave la porta del proprio spogliatoio i suddetti soggetti hanno colpito con minacciosi calci la porta stessa fino ad aprirla con il chiaro intento di aggredire l’arbitro, tentativo sventato per l’intervento delle forze dell’ordine che poi hanno dovuto scortare il quartetto arbitrale all’albergo per proteggerlo dagli atteggiamenti aggressivi e minacciosi dei medesimi soggetti”.

Sabato prossimo il Grosseto ospiterà il Livorno. Intanto domani mercoledì due recuperi del girone A : Pro Vercelli-Giana e Como-Pro Patria.

CLASSIFICA

Renate p. 22; Pro Vercelli p. 20; Carrarese p. 19; Lecco p. 18; Alessandria p. 17; Pro Sesto p. 17; Pontedera p. 16; Pro Patria p.15; Albinoleffe p. 15; Grosseto p.14; Novara p.14, Livorno p.13; Como p.13; Juventus p. 13; Pergolettese p.12; Pistoiese p.9; Piacenza p. 9: Giana p. 7; Olbia p. 7; Lucchese p. 2.

GIRONE B : Fermana-Arezzo rinviata.

12° GIORNATA

SABATO 21 ore 15. Grosseto-Livorno ore 15, arbitro Valerio Maranesi di Ciampino; Piacenza-Novara, ore 15, arbitro Andrea Colombo di Como; Renate-Alessandria ore 15 arbitro Niccolo Marini di Trieste

DOMENICA 22 : Carrarese-Olbia ore 15, arbitro Maria Marotta di Sapri; Juventus-Pistoiese ore 15 arbitro Filippo Giaccagna di Jesi; Lecco-Pergolettese, ore 16, arbitro Giuseppe Repace di Perugia; Lucchese-Giana ore 15, arbitro Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa; Pontedera-Pro Patria ore 11,30, arbitro Alberto Arena di Torre del Greco; Pro Vercelli-Pro Sesto, ore 15 arbitro Daniele Rutella di Enna; Albinoleffe-Como ore 17, arbitro Mario Perni di Roma.

GIRONE B : Arezzo-Juventus ore 15 arbitro Delmo di Reggio Emilia.

MERCOLEDI’ 25 – Recuperi, ore 15 : Como-Olbia; Giana-Piacenza; Lucchese-Albinoleffe, Pergolettese-Pro Vercelli; Juventus-Grosseto; Mantova-Arezzo.

GIRONE B : Mantova-Arezzo.

MERCOLEDI’ 2 dicembre Pergolettese-Juventus ore 15.