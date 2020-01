Firenze – Mercoledì torna in campo la serie C per recuperare la prima giornata di ritorno del Girone A che avrebbe dovuto essere giocata il 22 dicembre e non disputata per lo sciopero della Lega Pro.

Un turno “dominato” dal derby Carrarese-Pontedera cioè lo scontro diretto tra la quarta e la seconda in classifica. La Carrarese, reduce dal successo sul Siena, non nasconde le speranze di salire in serie B quindi vorrà vincere in tutti i modi; il Pontedera rivelazione del girone A vorrà confermare la sua splendida stagione assicurandosi questo prestigioso derby. Peccato che ieri non è riuscito a vincere (1-1) ad Olbia fanalino di coda della classifica.

La Pistoiese sarà ospite dell’Albinoleffe e “rischia” di centrare il 14° pareggio; l’Arezzo sarà sul campo del lanciato Lecco nella speranza di battere i padroni di casa per riportare anche un po’ di sereno nell’agitato clan amaranto.

La Robur Siena scornata domenica a Carrara cercherà ad Olbia un pronto riscatto, come la Pianese di Piancastagnaio dovrà tirare fuori l’anima contro la Pro Vercelli perchà una nuova sconfitta vorrebbe dire scivolare in piena zona retrocessione.

SQUALIFICATI NOVE CALCIATORI

Intanto il giudice sportivo della Lega Pro ha squalificato nove calciatori per una giornata: Jusufi Ferat e Luca Giudice (Lecco); Giovanni Fietta (Pro Patria); Daniele Mignatelli (Carrarese); Niccolò Tordini Gozzano; Pietro Beruatto e Simone Muratori (Juventus); Nicholes Pennington (Olbia) ed Antonio Agnelli (Pergolattese).

Ammoniti con diffida : Gianluca Barba e Luca Piana (Pontedera); Giuseppe Caso (Arezzo); Giacomo Tommaselli (Gozzano); Marco Olivieri (Juventus); Giovanni Catanese (Pianese).

Allenatori una giornata di squalifica : Alberto Gilardino (Pro Vercelli) e Aimo Diana (Renate).

Multa di 3.000 euro per il Lecco.

3° GIORNATA DI RITORNO

MERCOLEDI’ 22 – Albinoleffe-Pistoiese ore 16, arbitro Ermes Cavalieri di Paola; Carrarese-Pontedera ore 20,45, arbitro Fabio Natalia di Molfetta; Gozzano-Alessandria ore 15, arbitro Francesco Carrone di Castelmare di Stabia; Juventus-Novara ore 15, arbitro Eduard Pashuku di Albano Laziale; Lecco –Arezzo ore 18,30, arbitro Mario Davide Araca di Lugo di Romagna; Monza-Pro Patria ore 20,45, arbitro Francesco Cosso di Reggio Calabria; Olbia-Robur Siena ore 18, arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto; Pergolettese-Como ore 18,30; arbitro Francesco Fontani di Siena; Pianese-Pro Vercelli ore 15; arbitro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco; Renate-Giana ore 15, arbitro Nicola Dondo di Gradisca.

CLASSIFICA

Monza p. 50; Pontedera p. 40; Renate p.36; Carrarese p.35; Novara p. 32; Robur Siena p. 32; Albinoleffe p. 32; Alessandria p. 29; Arezzo p. 27; Juventus p.27; Como p. 27; Pro Patria p. 27; Pistoiese p. 25; Pro Vercelli p. 24; Lecco p. 23; Pianese p. 20; Gozzano p. 19; Pergolettese p.19; Giana Erminio p. 14; Olbia p. 14.