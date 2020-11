Firenze – Domani mercoledì decima giornata del campionato di serie C. Un calendario in gran parte sconvolto dal corona virus. Pertanto tutto è provvisorio classifica compresa (la Pro Vercelli deve recuperare due partite). Per domani nel girone A sono rinviate Pontedera-Lucchese e Pro Sesto-Como pe il virus e Juventus-Grosseto per accordo tra le società. Nel girone B fermata anche Arezzo-Sanbenedettese. Insomma delle sette squadre toscane saranno in campo solo Carrarese, Livorno e Pistoiese.

La fortuna di questo turno è la presenza della super sfida a Carrara ospiti i brianzoli di Renate. Le due squadre viaggiano a braccetto in testa alla classifica ed hanno la stessa aspirazione: salire in serie B. Insomma è un confronto di alto contenuto sotto ogni profilo, il cui risultato peserà nel percorso delle due contendenti. Carrarese se ci sei batti un colpo.

Il Livorno riceve il Giana Erminio. Facile prevedere un successo dei sorprendenti labronici. Per la Pistoiese invece sarà una trasferta piena di insidie. La Pro Vercelli è una delle protagoniste del girone e non farà sconti. Comunque i toscani non partono certo battuti.

CLASSIFICA

Carrarese p. 16; Renate p-16; Pro Sesto p.16; Pro Vercelli p.14, Grosseto p.14; Alessandria p. 14; Novara p.14, Como p.13; Juventus p. 13; Pontedera p. 13; Pro Patria p. 12; Lecco p. 12; Livorno p.10; Pistoiese p.9; Pergolettese p. 9; Piacenza p. 9: Albinoleffe p. 9; Giana p. 7; Olbia p. 4; Lucchese p. 1.

———————-

DECIMA GIORNATA

DOMANI MERCOLEDI’ – Pro Vercelli-Pistoiese ore 15, arbitro Enrico Maggio di Lodi; Albinoleffe-Alessandria ore 15; arbitro Sajni Kuman di Verona; Carrarese-Renate ore 15, arbitro Mario Cascone di Nocera Inferiore; Lecco-Novara ore 20,30, arbitro Valerio Maranesi di Ciampino; Olbia-Pergolettese ore 12,30,arbitro Simone Taracone di Perugia; Piacenza-Pro Patria ore 15; arbitro Luca Cherchi di Carbonia; Livorno-Giana, ore 15, arbitro Maria Marotta.