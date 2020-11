Firenze – Questo pomeriggio mercoledì sono stati disputati tre recuperi del girone A della serie c. In campo anche una squadra toscana, la Lucchese, che deve recuperare un’altra partita, di scena ad Olbia.

Una sfida tra l’ultima in classifica ed i sardi al penultimo posto. Uno zero a zero che non serve a nessuna delle due squadre. Niente gol, niente emozioni e poche occasioni da rete dalle due parti.

La Lucchese è il fanalino di coda della classifica. Non ha ancora vinto una partita. Ma sta uscendo ora da quella tremenda situazione (tanto virus e crisi dirigenziali) visto che è uscita imbattuta nelle due ultime partite disputate. Ha ingaggiato di recente alcuni giocatori con i quali coprire i vuoti nell’organico atleti (in passato qualche volta ha faticato a trovare undici giocatori da mandare in campo). La Lucchese domenica ospita il Giana Erminio.

Lucchese : Coletta, Benassi, De Vito, Dumovic, Nannelli, Sbrussa (dal 46’ Celsay), Caccetta (dal 46’Signori), Kosovan, Adamoli, Bianchi, Panati (dal 56’ Papini). All. Giovanni Lopez.

Gli altri due anticipi di questo pomeriggio Como-Pro Patria 1-0 e Pro Vercelli-Giana 4-0 (gol al 15” Zerbin, al 34’ e 69’ Comi, al 94’ Rodio)- Pro Vercelli balza in testa alla classifica.

———————–

CLASSIFICA

Pro Vercelli p. 23; Renate p. 22; Carrarese p. 19; Lecco p. 18; Alessandria p. 17; Pro Sesto p. 17; Pontedera p. 16; Como p.16; Pro Patria p.15; Albinoleffe p. 15; Grosseto p.14; Novara p.14, Livorno p.13; Juventus p. 13; Pergolettese p.12; Pistoiese p.9; Piacenza p. 9: Olbia p. 8; Giana p. 7; Lucchese p. 3.

——————

12° GIORNATA

SABATO 21 ore 15. Grosseto-Livorno ore 15, arbitro Valerio Maranesi di Ciampino; Piacenza-Novara, ore 15, arbitro Andrea Colombo di Como; Renate-Alessandria ore 15 arbitro Niccolo Marini di Trieste

DOMENICA 22 : Carrarese-Olbia ore 15, arbitro Maria Marotta di Sapri; Juventus-Pistoiese ore 15 arbitro Filippo Giaccagna di Jesi; Lecco-Pergolettese, ore 16, arbitro Giuseppe Repace di Perugia; Lucchese-Giana ore 15, arbitro Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa; Pontedera-Pro Patria ore 11,30, arbitro Alberto Arena di Torre del Greco; Pro Vercelli-Pro Sesto, ore 15 arbitro Daniele Rutella di Enna; Albinoleffe-Como ore 17, arbitro Mario Perni di Roma.

GIRONE B : Arezzo-Juventus ore 15 arbitro Delmo di Reggio Emilia.

——————–

MERCOLEDI’ 25 – Recuperi, ore 15 : Como-Olbia; Giana-Piacenza; Lucchese-Albinoleffe, Pergolettese-Pro Vercelli; Juventus-Grosseto; Mantova-Arezzo.

GIRONE B : Mantova-Arezzo.

MERCOLEDI’ 2 dicembre Pergolettese-Juventus ore 15.