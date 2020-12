Firenze – Domani domenica 14° giornata della serie C. Nel girone A la classifica è molto corta quindi suscettibile di importanti variazioni. La capolista Renate anche per dormire soni tranquilli ha anticipato a questo pomeriggio l’incontro con il Giana vincendo per 4 a 0 (doppietta di Maistrelli e gol di Di Serio e Giovenco).

Due le inseguitrici dirette del Renate primo in classifica. Sono Pro Vercelli (domani non gioca, avrebbe dovuto incontrare il Livorno, ma la partita è stata rinviata al 16 dicembre causa la neve) e Carrarese.

Gli apuani ospitano la Pergolettese squadra di coda, ma in queste ultime giornate si è espressa su buoni livelli. Comunque sebbene l’assenza di alcune pedine (compresa quella dell’allenatore Silvio Baldini squalificato) la Carrarese deve vincere a tutti i costi riportandosi a tre punti dal Renate. Deve vincere punto e basta. Non ci sono alternative. L’impegno di domani, tra l’altro, è favorevole alla Carrarese che deve superare di slancio l’ostacolo per alimentare anche il sogno di salire nella serie B.

CLASSIFICA

Renate p. 31; Pro Vercelli p. 26; Carrarese p.25; Como p.24; Pro Sesto p.23; Juventus p. 22; Lecco p. 21; Alessandria p. 20; Pro Patria p. 19; Albinoleffe p.19; Grosseto p.18; Pontedera p.17; Novara p.15, Livorno p.14; Giana p. 13; Pistoiese p. 12; Pergolettese p.12; Olbia p. 12; Piacenza p. 10: Lucchese p. 6.

14° GIORNATA

DOMANI – Juventus-Pro Patria ore 15, arbitro Daniele De Tommaso di Rimini; Lecco-Pistoiese ore 15, arbitro Giacomo Grasso di Ariano Irpino; Piacenza-Pro Sesto ore 15, arbitro Antonio Costanza di Agrigento; Pontedera-Como, ore 15,arbitro Gabriele Scatena di Avezzano; Lucchese-Alessandria, ore 15, arbitro Eduard Pashku; Grosseto-Novara, ore 15, arbitro Sajimir Kumaro di Verona; Albinoleffe-Olbia, ore 15, arbitro Maria Ferrieri di Livorno.

Girone B Arezzo-Sudtirolo ore 15 Arbitro Perenzoni di Rovereto.

SABATO 12 : Como-Carrarese ore 14,30; Lucchese-Alessandria ore 15.

DOMENICA 13 – Pro Patria-Lecco; Pro Sesto-Pontedera; Olbia-Renate; Giana-Grosseto; Lucchese-Piacenza; Pro Vercelli-Albinoleffe; Pistoiese-Livorno; Pergolettese-Novara; Juventus- Alessandria, ore 15.

MERCOLEDI’ 16 – Renate-Giana ore 15.