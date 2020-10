Firenze – Serie C. Girone A. Sono stati giocati tre anticipi, (in campo anche Livorno e Pistoiese,) della seconda giornata di campionato. Il Livorno in casa ha pareggiato, due a due, con il Lecco. Ma avrebbe meritato il successo pieno se non altro perché gli ospiti hanno pareggiato al 91’.

I labronici hanno così collezionato il secondo pari, su altrettante partite (prima con l’Albinoleffe). Non è tanto ma è imbattuto. I veri problemi dei Livorno sono al’interno della società. I gol : Di Gennaro ed autorete di Coaz per il Livorno; Magni e Morelli per il Lecco.

La Pistoiese è stata sconfitta a Como. Giustamente indispettii i toscani che si sono visti sfuggire di mano uno zero a zero, il giusto sacrosanto pareggio. E’ sta una partita equilibrata con poche emozioni. L’equilibrio è finito al 91’ con un colpo di testa di Gabrielloni.

La Juventus è partita alla grande. Due partite, due successi. Prima contro la Pro Sesto ed oggi ha espugnato il campo della Giana Erminio.

RISULTATI. Como-Pistoiese 1-0; Livorno-Lecco 2-2; Giana-Juventus 1-2

DOMENICA : Alessandria –Olbia, ore 15, arbitro Enrico Maggio di Lodi; Grosseto-Renate, ore 15, arbitro Michele Giordano di Novara; Novara-Lucchese ore 17,15 arbitro Matteo Caldera di Como; Pergolettese-Albinoleffe ore 17,30 arbitro Matteo Centi di Viterbo; Pontedera-Piacenza a Carrara ore 15, arbitro Dario Madonia di Palermo; Pro Patria-Pro Vercelli ore 1730, arbitro Michele Del Rio; Pro Sesto-Carrarese, ore 15, arbitro Luca Angelucci di Foligno.

CLASSIFICA

Juventus e Como p.6; Grosseto, Pontedera, Pro Vercelli p. 3; Livorno e Lecco p.2; Lucchese, Pergolettese, Alessandria, Pistoiese, Albinoleffe, Carrarese, Pro Patria p. 1; Renate, Pro Sesto, Giana, Novara, Olbia, Piacenza p. 0.

Girone B : Arezzo-Perugia lunedi 5 ottobre ore 20,45.

GIRONE A – TERZA GIORNATA . MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE – Piacenza–Livorno ore 18,30; Lucchese-Grosseto; Pistoiese-Pergolettese; Olbia-Pro Patria; Renate-Pro Vercelli; Novara-Giana Erminio; Carrarese-Pontedera; Lecco-Alessandria; Albinoleffe-Pro Sesto.

GIRONE B : GIOVEDI’ 8 ottobre : Gubbio-Arezzo, ore 18,30.

