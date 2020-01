Firenze – Gli anticipi di oggi sabato per le due squadre toscane in campo non sono stati positivi.Per la Pistoiese è stato il tredicesimo pareggio; per la Pianese una sconfitta interna grave per i rifletti negativi sulla classifica della squadra di Piancastagnaio in lotta per la salvezza.

La Pistoiese pareggia sul campo del Gozzano. E’ stato il tredicesimo pareggio. Incredibile. Un vero record. Chiudeva il primo tempo in vantaggio in virtù di una rete di Terigi (il vantaggio avrebbe potuto essere anche più netto). Ad otto minuti dalla fine veniva raggiunto dal Gozzano con un gol di Pozzebon.

Peccato perché sebbene in campo con una squadra in piena emergenza per i tanti assenti, la Pistoiese avrebbe meritato di ottenere il risultato pieno. Rimane la soddisfazione che la squadra di Giuseppe Pancaro ha disputato una valida partita, buon segno per quanto riguarda la forma. Espulso Alberto Gilardini allenatore del Gozzano.

Brutta ed inattesa sconfitta in casa della Pianese contro la Giana Erminio, ultimo in classifica, che non aveva mai vinto in trasferta. Brutta perché si riflette negativamente sulla classifica della squadra amiatina in lotta per evitare la retrocessione.

Visto l’andamento della partita la Pianese, molto aggressiva nella prima parte della ripresa, non meritava questa battuta d’arresto. Comunque gli ospiti andavano in vantaggio dopo solo due minuti (la Pianese forse non è andata in campo con la necessaria concentrazione ?). Tornava la parità al 44’ su rigore con rete di Momente.In parità fino all’80’ quando Perne metteva a segno il gol vincente.

Ennesimo successo dell’Albinoleffe che si porta nella scia delle protagoniste contro il Pro Vercelli. Tra Renate e Alessandria è bastata la rete di Guglielmotti (21’) a consegnare ai padroni di casa la vittoria in una partita equilibrata.

——————————–

DOMANI SUPER DERBY

CARRARESE – ROBUR SIENA

Delle cinque partite in programma domani domenica sono quattro le squadre toscane in campo Arezzo, Pontedera e Carrarese e Robur Siena in uno scontro diretto. Un super derby. Carrarese e Robur Siena sono due squadre di vertice, insieme a 32 punti, ed entrambe lottano per salire in serie B. E’ un derby aperto a qualsiasi risultato. Può vincere la Carrarese molto forte in attacco e meno in difesa; può vincere il Siena, la squadra che ha vinto di più in trasferta (ben sette successi). Sarà una battaglia anche perché alla fine del campionato i punti di domani potrebbero risultare determinanti per la promozione.

L’Arezzo sarà di scena ad Alessandria contro la Juventus ed il Pontedera ad Olbia. Due partite nelle quali le toscane partono favorite. L’Arezzo, pur non essendo al massimo della forma, può tornare, con un po di fatica, a casa con i tre punti in tasca visto che la Juventus, tra l’altro, è in una fase negativa. Mentre il Pontedera gode nettamente del pronostico. E’ secondo in classifica, è la grande rivelazione del campionato, mentre l’Olbia, da un po’ in crisi, è scivolata all’ultimo posto della classifica.

La capolista Monza, in casa, contro il Como si avvia a centrare l’ennesimo successo; come il Novara dovrebbe espugnare il campo del neo promosso Lecco.

———————————————-

2° GIORNATA DI RITORNO

RISULTATI – Renate-Alessandria 1-0; Albinoleffe-Pro Vercelli 2-0; Gozzano-Pistoiese 1-1; Pianese-Giana Erminio 1-2.

DOMANI – Juventu-Arezzo ore, 15, arbitro Mattia Caldara di Como: Monza-Como, ore 15, arbitro Michele Di Cairano di Ariano Irpino; Lecco-Novara, ore 17,30, arbitro Nicola Marini di Trieste; Olbia-Pontedera,ore 15, arbitro Daniele De Santis di Lecce; Pergolettese-Pro Patria, ore 15, arbitro Maria Marotta di Sapri; Carrarese-Robur Siena, ore 17,30, arbitro Alberto Santoro di Messina.

CLASSIFICA

Monza p. 49; Pontedera p. 39; Renate p.36; Novara p. 32; Carrarese p.32; Robur Siena p. 32; Albinoleffe p. 32; Alessandria p. 29; Arezzo p. 27; Como p. 26; Pistoiese p. 25; Pro Patria p.24; Pro Vercelli p. 24; Juventus p. 24; Pianese p. 20; Lecco p. 20; Gozzano p. 20; Pergolettese p.19; Giana Erminio p. 14; Olbia p. 13.

————————————————

MERCOLEDì 22 GENNAIO

La prima giornata del girone di ritorno non disputata il 22 dicembre per lo sciopero della Lega Pro sarà recuperata mercoledi 22 gennaio. Queste le partite: Albinoleffe-Pistoiese ore 16; Carrarese-Pontedera ore 17,30; Gozzano-Alessandria ore 15; Juventus-Novara ore 15; Lecco-Arezzo ore 15; Monza-Pro Patria ore 17,30; Olbia-Robur Siena ore 18; Pergolettese-Como ore 20,45; Pianese-Pro Vercelli ore 15; Renate-Giana Erminio ore 15.

——————————————–

Classifica marcatori

Infantino Saveriano (Carrarese) 12 gol; Galupponi (Renate) 10 gol; Caio De Cenco (Pontedera) e Cutolo Aniello (Arezzo) 9 gol; Gabrielloni (Como) e Mattia Bortoluzzi (Novara) 8 gol.

———————————