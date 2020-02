Firenze – Il coronavirus ha colpito anche il calcio della serie C. Alcune partite sono state rinviate (anche qualcuna tra quelle in calendario mercoledì prossimo). Le sei toscane hanno giocato tutte.

Negli anticipi di sabato ha vinto la Carrarese che è balzata al secondo posto in classifica ed un grande pareggio dell’Arezzo sul campo della capolista Monza; pari anche il Siena in casa (quinto pari di fila) ed i tifosi senesi sono indispettiti. Nelle gare giocate oggi domenica sconfitte Pontedera, Pianese e Pistoiese.

Il Pontedera è stato battuto dall’Alessandria. E’ la seconda sconfitta di fila (nella precedente giornata è stato battuto dal Giana). Forse è il momento di fare una riflessione da parte dei responsabili della squadra per capire i motivi di questa flessione dopo una lunga fase brillante e positiva. Forse i giocatori avvertono la fatica anche mentale della luminosa serie di prestazioni positiva.

Una ipotesi suggerita anche dall’andamento della partita giocata su ritmi contenuti e da parte del Pontedera con poche idee. E le occasioni da rete che ha creato le ha pure sbagliate. Primo tempo con poche emozioni e zero gol. Nella ripresa al 75’ l’Alessandria passava in vantaggio con una rete di Martignago. I padroni di casa colpivano un palo al 60’ con Benassai. E sfioravano il pari. Ma è chiaro che il Pontedera non è più quello che ha sorpreso e entusiasmato nel passato.

La Pistoiese è stata immeritatamente sconfitta ad Olbia per uno a zero. Senza gli squalificati Vitiello e Ferrarini (squalificato anche l’allenatore Giuseppe Pancaro) ha offerto una prestazione non inferiore a quella dei sardi. La partita è stata molto equilibrata, veloce, combattuta. La Pistoiese ha avuto almeno tre palle gol. Ma senza esito. Al 57’ meritava anche un rigore negato dall’arbitro nonostante le proteste dei toscani. La rete al 30’ era opera di Ogunseye. Al 79’ Olbia in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Dalla Bernardina.

La Pianese (Siena), priva di Hamze, Emilio Dierna e Figoli, è stata sconfitta ad Alessandria dalla Juventus per un gol realizzato dai bianconeri al 14’ con un colpo di testa di Brunori. Gli amiatini, senza Udok, hanno avuto, segnatamente nel primo tempo, le occasioni per pareggiare, ma fallivano il bersaglio.

Nella ripresa la Pianese continuava a battersi con slancio come sempre impegnando a fondo la Juventus. Ma non riusciva ad evitare la sconfitta collezionando così la 13° partita senza vittorie. Ed in classifica è finita in piena zona retrocessione. Tra l’altro le dirette avversarie della bassa classifica hanno vinto quassi tutte.

L’imprendibile capolista Monza ha rallentato (ultime tre partite tre pareggi). Comunque guida la classifica con 15 punti sulla seconda che è la Carrarese.

CLASSIFICA

Monza p. 60; Carrarese p.45; Renate p. 43; Pontedera p 42 Robur Siena p. 40; Alessandria p. 40; Albinoleffe p-39; Novara p. 38; Arezzo p. 37; Juventus p. 36; Pistoiese p. 33; Como p. 32; Pro Patria p. 32; Pro Vercelli p.31; Lecco p.28; Pergolettese p. 27; Giana Erminio p. 26; Olbia p. 25¸Pianese p. 24; Gozzano p. 22.

OTTAVA GIORNATA

RISULTATI – Carrarese-Gozzano 3-0; Monza-Arezzo 1-1; Renate-Pergolettese 1-2: Robur Siena-Albinoleffe 1-1: Pontedera-Alessandria 0-1; Juventus-Pianese 1-0; Olbia-Pistoiese 1-0; Lecco-Pro Patria e Giana-Como rinviate.

NONA GIORNATA DI RITORNO

La Lega Pro ha deciso di rinviare alcune partite in programma mercoledì. Del Girone A Albinoleffe-Monza; Como-Alessandria; Pergolettese-Carrarese e Pro Patria-Olbia

MERCOLEDI’ 26 rimangono queste gare : Novara-Giana Erminio ore 2045; Pianese-Lecco ore 15; Pistoiese-Pontedera ore 20,45; Juventus-Pro Vercelli ore 15; Gozzano-Renate ore 18,30; Arezzo-Robur Siena ore 20,45.