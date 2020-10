Firenze – Domani sabato si apre la quinta giornata del girone A della serie C. In programma due partite importanti, protagoniste squadra dell’alta classifica.

A Lecco, imbattuta capolista, fa tappa la Carrarese. Due punti dividono le squadre. Dunque s tratta di una partitissima. I padroni di casa vorranno vincere per continuare il loro sogno, i toscani vorranno far centro per alimentare le speranze di salire in serie B. Un risultato positivo servirebbe a mitigare i due inaspettati scivoloni pareggiando due partite nelle quali la Carrarese era largamente favorita.

L’altro super matches protagonisti il Grosseto, neo promosso e rivelazione di questo inizio del campionato, e la Pro Vercelli che, insieme ai grossetani, in classifica viaggia nei posti privilegiati della classifica.

Tra le partite di domenica particolarmente attesa quella del Livorno la cui società è in preda ad una gravissima crisi sul campo dell’Olbia. L’allenatore Dal Canto varerà una squadra di emergenza. I giocatori a disposizione sono contati. La situazione è resa più complicata dalla circostanza che quattro giocatori hanno lasciato Livorno per rientrate nelle rispettive sedi. In attesa che la società risolva la tragica situazione in cui si trova. Si dice che la prossima settimana saranno risolti tutti i problemi. Speriamo.

Trasferta dura per un incerto Pontedera che giocherà a Novara apparso in grande forma; Impegnativa anche la partita della Lucchese che riceverà un Como esperto; mentre un compito, sulla carta s’intende aspetta la Pistoiese che ospiterò il Piacenza.

Pure l’Arezzo nel girone B sarà sul difficile campo del Carpi. Per gli aretini un risultato positivo servirebbe a frenare questa loro fase negativa.

CLASSIFICA (girone A)

Lecco p. 10; Grosseto p. 9;; Renate p.9; Novara p.9; Carrarese p.8; Pro Vercelli p.7; Juventus p.6; Pontedera p.6; Como p.6; Pro Patria p.6, Pergolettese p.5; Piacenza p.4; Alessandria p.4; Pro Sesto p. 4; Giana Erminio e Pistoiese p.3; Livorno p.2; Lucchese p.1; Albinoleffe p.1; Olbia p. 1.

DOMANI SABATO – Girone A : Grosseto-Pro Vercelli, ore 17,30. arbitro Daniele Di Mauro di Ciampino; Lecco-Carrarese ore 16, arbitro Niccolò Marini di Trieste.

DOMENICA 18 : Juventus-Albinoleffe, ore 20,45; arbitro Marco Sala di Palermo; Novara-Pontedera, ore 15; arbitro Paride Tremolada di Monza: Olbia-Livorno, ore 15, arbitro Federico Lorico di Paola; Giana Erminio-Alessandria arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto; Lucchese-Como , ore 17,30, arbitro Gino Garofalo di Torre del Greco Pergelottese-Pro Sesto ore 17,30 arbitro Roberto Cavison di Padova; Renate-Pro Patria arbitro Renato Milone di Taurisiano; Pistoiese-Piacenza, ore 15 arbitro Giuseppe Collu di Cagliari

GIRONE B. Carpi-Arezzo, ore 15, arbitro Andrea Colombo di Como.

MERCOLEDI’ 21 Ottobre : Alessandria-Grosseto ore 18,30; Livorno-Novara ore 18,30; Pontedera-Lecco ore 18,30; Albinoleffe-Renate ore 20,45; Pro Vercelli-Juventus ore 20,45; Como-Pergolettese ore 17.30¸Piacenza-Olbia ore 20,45; Carrarese-Pistoiese ore 20,45; Pro Sesto-Giana ore 20,45

GIRONE B : Arezzo-Padova ore 18,30.

SABATO 24 : Giana-Como ore 20,45.

DOMENICA 25 : Olbia-P ro Vercellli ore 12,30; Lucchese-Juventus ore 15; Grosseto-Albinoleffe ore 15; Alessandria-Pontedera ore 15; Pistoiese-Pro Sesto ore 15; Pergoletteese-Pro Patria ore 17,30; Novara-Carrarese ore 17

GIRONE B : Matelica-Arezzo ore 17.

GIRONE A : Mercoledi 28 : Juventus-Como ore 16,30; Livorno-Novara ore 18,30;

MERCOLEDI 4 novembre: Livorno-Juventus ore 21,15.