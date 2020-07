Firenze – Sorteggiati gli accoppiamenti per il secondo turno della fase nazionale dei playoff serie C in programma lunedì prossimo. Sorteggio favorevole sulla carta per la Carrarese che ospiterà la Juventus under 23. Favorevole perché in campionato, entrambe nel Girone A, al momento della sospensione per il virus, la Carrarese era seconda in classifica (e prima in quella dei marcatori con Infantino) con 45 punti e la Juventus decima con 36 punti.

Ma l’esperienza insegna che in partite di questo tipo (tra l’altro gara unica) i riferimenti sono poco indicativi. Nel caso in questione c’è da ricordare che la Juventus ha vinto la Coppa Italia serie C e che si è qualificata per questo turno mettendo k.o. ieri il Padova 2 a 0. Lunedì non avrà Niccolò Fagioli squalificato.

Ma nonostante tutto la Carrarese parte decisamente favorita perché migliore sul piano tecnico, segna molto, maggiore esperienza, gioca in casa ed è guidata da Silvio Baldini uno degli allenatori più quotati sulla piazza. La partita di lunedì avrà inizio alle 20,30 e sarà diretta dalì’arbitro Ermanno Fediballi di Teramo. Le altre partite di lunedì : Reggio Audace-Potenza; Bari-Ternana; Carpi Novara.

Le semifinali venerdì 17 e la finale (partita unica) mercoledì 22 luglio. Chi vincerà i playoff salirà in serie B insieme a Monza, Vicenza e Reggina. Intanto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha convocato l’assemblea delle società per venerdì 24 luglio.