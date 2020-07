Firenze – Domenica prossima secondo turno dei playoff di serie C. Alla fine dei turni chi avrà avuto la meglio salirà in serie B con Monza, Vicenza e Reggina.

Nel primo turno sono state disputate quattro partite (del girone A Novara-Albinoleffe 0-0). Hanno riposato Siena ed Alessandria per rinuncia dei rispettivi avversari Arezzo e Pro Patria).In campo, dunque, nessuna delle due squadre toscane in lizza. La Robur Siena debutterà domenica ospite dell’Alessandria; mentre la Carrarese, in quanto seconda in classifica in campionato, entrerà in scena nel turno successivo.

Avrebbero avuto diritto a partecipare ai playoff anche Arezzo e Pontedera, ma hanno volontariamente rinunciato. Mentre la Pistoiese è fuori perché in campionato è finita a metà classifica e la Pianese, l’altra squadra toscana, è retrocessa battuta domenica ai playout. Il calcio della nostra regione perde un pezzo (Pianese), ma per il prossimo campionato ne acquista due cioè Lucchese e Grosseto promosse dalla serie D.

Dunque, domenica 5 luglio, fari puntati sul Siena. L’Alessandria in casa ha perso solo due volte; ma il Siena lontano dal campo amico in campionato ha vinto ben 10 partite dimostrandosi squadra da trasferta. Nella classifica del campionato sarebbero appaiate a quota 40, ma i senesi sono sotto di un punto per una penalizzazione.

Del girone A domenica riposa il Novara (avrebbe dovuto affrontare il Pontedera). Poi per i playoff inizierà la fase nazionale. Primo turno giovedì 9 luglio; secondo turno lunedi 13 luglio. Semifinali venerdì 17 e mercoledì 22 luglio la finale (gara unica).