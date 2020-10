Firenze – Non sono mancate le sorprese nella quarta giornata del girone A del campionato di serie C. Sono stati disputati anche i primi due derby toscani. Lucchese-Grosseto e Carrarese-Pontedera.

Lo scontro diretto dalle due neo promosse si è risolto a favore dei grossetani con una doppietta di Boccardi (gol al 25’ e 48’). Il risultato numerico è forse troppo perentorio a conclusione di un match abbastanza equilibrato. E senza particolari acuti.

Comunque il Grosseto ha centrato il secondo successo quindi è partito alla grande. Ed al momento è lassù in alto in classifica. Lo stesso non si può dire della Lucchese, squadra ancora da creare il “gruppo” perché alcuni giocatori sono appena arrivati a Lucca.

L’altro derby ha visto il successo, secondo consecutivo, della Carrarese su un avversario molto competitivo come il Pontedera. La Carrarese, balzata al vertice della classifica, ricordando a tutti che il suo obiettivo è la promozione in serie B. Insomma sta dimostrando che è sulla strada giusta.

E’ stato un derby piacevole, combattuto, di buona qualità sul piano tecnico ed agonistico. Carrarese in vantaggio con Pasciuti allo scadere del primo tempo. Ed una traversa con Schirò. Nella ripresa apprezzata reazione del Pontedera che al 70’ pareggiava con Caponi. I padroni di casa ripartivano all’attacco ed al 79’ segnavano il gol del successo con Murolo Giusto così.

Prima vittoria della Pro Patria e della Pro Sesto. Un gol per parte tra Pistoiese e Pergolettese. Un pareggio, tutto sommato, giusto. Le due squadre devono ancora trovare la migliore condizione anche sul piano tattico. Le due reti nel primo tempo. In vantaggio la Pistoiese al 15’ con Cesarini, pareggio degli ospiti alla mezzora con Morello.

Amaro stop del Livorno a Piacenza. Gli emiliani erano a zero punti. I toscani sono in un momento di difficoltà. Più per problemi della società che della squadra che a Piacenza si è battuta con coraggio. Due a zero (reti di Corbari e Gonzi) hanno penalizzato oltre misura i livornesi.

Affermazione di misura del Lecco e del Novara; pari tra Renata e Pro Vercelli.

CLASSIFICA (girone A)

-Carrarese e Lecco p. 7;

-Juventus, Novara,Pontedera, Grosseto e Como p 6;

-Pro Patria, Pergolettese, Pro Vercelli, p.5;

–Alessandria, Renate, p. 4;

– Piacenza e Pro Sesto p. 3;

-Livorno, Pistoiese p.2;

-Lucchese, Albinoleffe p. 1;

-Giana, Olbia p. 0.

———————-

Risultati girone A. Piacenza–Livorno 2-0; Lucchese-Grosseto 0-2; Pistoiese-Pergolltese 1-1; Olbia-Pro Patria 0-1; Renate-Pro Vercelli 1-1; Novara-Giana Erminio 2-1; Carrarese-Pontedera 2-1; Lecco-Alessandria 2-1; Albinoleffe-Pro Sesto 0-1. Rinviata Juventus-Como.

———————-

GIRONE B : GIOVEDI’ 8 ottobre : Gubbio-Arezzo, ore 18,30.

_————————-

QUARTA GIORNATA

SABATO 10 – Pergolettese-Grosseto ore 20,30;

———————–

DOMENICA 11 – Albinoleffe-Giana ore 17,30; Carrarese-Piacenza ore 17,30; Como-Lecco ore 17,30; Pontedera-Renate ore 15; Pro Patria-Pistoiese ore 15; Pro Vercelli-Lucchese ore 17,30; Pro Sesto -Olbia ore 15.

——————–

LUNEDI’ 12 – Alessandria-Novara ore 21.

MERCOLEDI 4 novembre

Livorno-Juventus ore 21,15.

———————-

GIRONE B

DOMENICA 11 – Arezzo-Verona ore 17,30.