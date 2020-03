Firenze – La Lega Pro ha definito date ed orari per il recupero delle partite del Girone della Serie C non disputate a causa del corona virus.

8° GIORNATA di ritorno mercoledì 11 marzo alle ore 20,45 : Giana-Como ore 20,45; Lecco-Pro Patria ore 20,45, e Pro Vercelli-Novara ore 20,45.

9° GIORNATA : mercoledi 18 marzo : Albinoleffe-Monza ore 20,45; Como-Alessandria ore 20,45; Gozzano-Renate ore 18,30; Novara-Giana ore 20,45; Pergolettese-Carrarese ore 18,30, Pianese-Lecco ore 15; Pistoiese-Pontedera ore 20,45; Pro Patria-Olbia ore 16. GIOVEDI’ 19 marzo : Arezzo-Robur Siena ore 20,45; Juventus-Pro Vercelli ore 20,45.

10°GIORNATA : mercoledì 1 aprile : Alessandria-Arezzo ore 18,30; Carrarese-Novara ore 20,45; Giana-Pistoiese ore 15; Lecco-Albonoleffe ore 20,45; Monza-Pianese ore 18,30; Olbia-Gozzano ore 18,30; Pontedera-Como ore 18,30; Pro Vercelli-Pro Patria ore 20,45; Renate-Juventus ore 20,45; Robur Siena-Pergolettes ore 18,30.

11° GIORNATA : martedì 14 aprile tutte con inizio ore 20,45. Albinoleffe-Olbia; Arezzo-Pro Vercelli; Como-Carrarese; Gozzano-Monza; Juventus.Lecco; Novara-Renate; Pergolettese-Giana; Pianese-Robur Siena; Pistoiese-Alessandria; Pro Patria-Pontedera.

————————————————–

CLASSIFICA

Monza p. 61; Carrarese p.45; Renate p. 43; Pontedera p 42 Robur Siena p. 40; Alessandria p. 40; Albinoleffe p-39; Novara p. 38; Arezzo p. 37; Juventus p. 36; Pistoiese p. 33; Como p. 32; Pro Patria p. 32; Pro Vercelli p.31; Lecco p.28; Pergolettese p. 27; Giana Erminio p. 26; Olbia p. 25¸Pianese p. 24; Gozzano p. 22.

———————————————