Firenze – La Lega Pro ha deciso questi recuperi per mercoledì 25 novembre tutti con inizio alle ore 15: Como-Olbia; Giana-Piacenza; Lucchese-Albinoleffe, Pergolettese-Po Vercelli e Mantova-Arezzo. E’ stata inoltre rinviata a data da destinare la partita Ferman-Arezzo in programma domenica prossima .

Tra le decisioni del giudice i fulmini sulla Carrarese. Dopo la bruciante sconfitta interna con i brianzoli del Renate, arrivano anche le sanzioni del giudice sportivo. E’ stato squalificato per una giornata l’allenatore Silvio Baldini, espulso dal campo, “per comportamento gravemente scorretto verso un calciatore della squadra avversaria”. Squalificato il calciatore Lorenzo Pasciuti per due giornate; ammoniti on diffida Andrea Luci e Federico Ermacora.

Squalificati per una gara anche i calciatori Simone D’Anna (Lecco), Federico Mazzarani (Pistoiese), Giuseppe Giovinco (Renate), Nicola Ciccone (Pergolettese), David Agazzi (Livorno).

CLASSIFICA

Renate p. 19; Pro Vercelli p.17; Carrarese p. 16; Pro Sesto p.16; Pro Patria p.15; Lecco p.15; Grosseto p.14; Alessandria p. 14; Novara p.14, Livorno p.13; Como p.13; Juventus p. 13; Pontedera p. 13; Pergolettese p.12; Albinoleffe p. 12; Pistoiese p.9; Piacenza p. 9: Giana p. 7; Olbia p. 4; Lucchese p. 1.

———————-

UNDICESIMA GIORNATA

SABATO 14 : Livorno-Carrarese ore 20,45.

DOMENICA 15 -GIRONE A : Alessandria-Piacenza ore 15; Como-Pro Vercelli ore 17,30; Giana-Pontedera; ore 15; Grosseto-Lecco, ore 15; Novara-Renate ore 14,30; Pergolettese-Juventus ore 15; Pistoiese-Olbia ore 16,30; Pro Patria-Albinoleffe ore 15; Pro Sesto-Lucchese ore 15.