Firenze – La Lega Pro ha rinviato molte partite dei gironi della serie C a causa del coronavirus diffuso nel nostro paese. Per quanto riguarda il Girone A ha rinviato le partite della nona giornata, in programma mercoledì prossimo, e quelle della decima giornata di domenica prossimo.

Saranno recuperate mercoledì 11, mercoledi 18 marzo e martedì 14 aprile. La programmazione delle singole gare in merito al giorno ed orario di svolgimento sarà resa nota in un successivo comunicato.

Le partite già in calendario mercoledì prossimo erano Arezzo-Robur Siena; Gozzano-Renate; Pianese-Lecco; Pistoiese-Pontedera; Juventus-Pro Vercelli: Novara-Giana Erminio.

Quelle della 10° giornata di domenica prossima 1 marzo erano : Alessandria-Arezzo; Carrarese-Novara; Siena-Pistoiese; Monza-Pianese; Olbia-Gozzano; Pontedera-Como; Pro Vercelli-Pro Patria; Renate-Juventus; Siena-Pergolettese; Lecco-Albinoleffe.

————————————————–

CLASSIFICA

Monza p. 61; Carrarese p.45; Renate p. 43; Pontedera p 42 Robur Siena p. 40; Alessandria p. 40; Albinoleffe p-39; Novara p. 38; Arezzo p. 37; Juventus p. 36; Pistoiese p. 33; Como p. 32; Pro Patria p. 32; Pro Vercelli p.31; Lecco p.28; Pergolettese p. 27; Giana Erminio p. 26; Olbia p. 25¸Pianese p. 24; Gozzano p. 22.