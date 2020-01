Firenze – Uno a uno è il risultato tra Robur Siena e Juventus U23 nel posticipo di stasera del Girone A del campionato di serie C. La squadra senese quando forse era convinta di portare a casa il successo, grazie alla rete alla mezzora di De Silva, veniva raggiunta dalla Juventus a quattro minuti dalla fine con una rete di Tourè.

Non aveva disputato una grande partita, ma tutto sommato¸ il Siena alla fine avrebbe potuto chiudere in vantaggio (vincendo sarebbe salito al terzo posto in classifica) senza gridare allo scandalo perché sul piano del gioco, della superiorità territoriale e delle occasioni da rete era stata più meritevole.

Restano così solo due i successi in casa. Torna così di attualità la “negatività” del proprio stadio dall’inizio della stagione per il Siena. Infatti dei 32 punti che ha in classifica solo 10 sono stati conquistati in casa (22 invece in trasferta).

SIENA : Confente; Lombardo, D’Ambrosio, Baroni, Migliorelli, Da Silvia (dal 74’ Arrigoni) Gerli, Vassallo (dall’89’ Oukhadda), D’Auria (dal 74’ Campagnacci) Serrotti, Guidone (dal 90’ Ortolini).

All. Alessandro Dal Canto.

———————————————-

2° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 18 : Renate-Alessandria ore 15; Albinoleffe-Pro Vercelli, ore 15; Gozzano-Pistoiese ore 1; Pianese-Giana Erminio ore 15.

Domenica 19 gennaio – Juventu-Arezzo ore, 15: Monza-Como, ore 15; Lecco-Novara, ore 17,30; Olbia-Pontedera,ore 15; Pergolettese-Pro Patria, ore 15; Carrarese-Robur Siena,ore 17,30.

CLASSIFICA

Monza p. 49; Pontedera p. 39; Renate p.33; Novara p. 32; Carrarese p.32; Robur Siena p. 32; Albinoleffe p. 29; Alessandria p. 29; Arezzo p. 27; Como p. 26; Pro Patria p.24; Pro Vercelli p. 24; Pistoiese p. 24; Juventus p. 24; Pianese p. 20; Lecco p. 20; Pergolettese p.19; Gozzano p. 18; Olbia p. 13; Giana Erminio p. 11.

————————————————

MERCOLEDì 22 GENNAIO

La prima giornata del girone di ritorno non disputata il 22 dicembre per lo sciopero della Lega Pro sarà recuperata mercoledi 22 gennaio.

Albinoleffe-Pistoiese ore 15; Carrarese-Pontedera ore17,30; Gozzano-Alessandria ore 15; Juventus-Novara ore 15; Lecco-Arezzo ore 15; Monza-Pro Patria ore 17,30; Olbia-Robur Siena ore 18; Pergolettese-Como ore 20,45; Pianese-Pro Vercelli ore 15; Renate-Giana Erminio ore 15.

——————————————–

CLASSIFICA MARCATORI

1°) Infantino Saveriano (Carrarese) 12 gol; 2°) Galupponi (Renate) 10 gol; 3°) De Cenco Caio (Pontedera) e Cutolo Aniello (Arezzo) 9 gol; Gabrielloni (Como) e Mattia Bortoluzzi (Novara) 8 gol.

———————————