Firenze – Turno estremamente negativo per le squadre toscane del girone A e B della serie C. In campo sei formazioni. Ha vinto solo il Grosseto. Ed in trasferta. Questa squadra è la vera rivelazione del girone A.. Neo promossa ha collezionato risultati impensabili in classifica si trova nei quartieri alti, suscitando giustamente entusiasmo nei suoi tifosi.

Hanno pareggiato Pistoiese e Carrarese; sono state sconfitte Pontedera e Lucchese e nel girone B l’Arezzo.Senza gol il match Pro Patria-Pistoiese. Fosse stato un incontro di pugilato avrebbe vinto ai punti la Pistoiese in quanto ha avuto, in una partita equilibrata, più occasioni da reti. All’86’ ha pure colpito un paolo con Valiani.

Mezza scivolata della Carrarese nella partita interna con il Piacenza. Una partita difficile più del previsto. E sfortunata. Apuani che chiudevano il match in nove per le espulsioni di Borri al 73’ e di Lucci all’89’.

A complicare la vita alla Carrarese il gol dei piacentini al 17’ con Corbari che costringeva a modificare qualcosa sul piano tattico senza considerare la crescita della tensione nella squadra.

La replica dei toscani era vigorosa. Per un certo periodo la partita si sviluppava nella metà campo dei piacentini. A momenti assumeva l’aspetto di un assedio. Ma niente gol.

Il sospirato pareggio arrivava al 61’ su rigore realizzato da Infantino. Carrarese ancora in avanti, ma ad un quarto d’ora dalla fine marmiferi in dieci per l’espulsione di Bozzi. Ed nella battute finali in nove per l’espulsione di Lucci. Insomma sfortuna, ma per una squadra come la Carrarese che punta alla promozione il pari non è un risultato positivo.

Brutto e non previsto stop del Pontedera sul campo neutro di Chiavari, contro il Renate. Una giornata no per i toscani che sorpresi da una rete lampo (4’) di kabachi, non sono riusciti a raddrizzare la partita nonostante le tante occasioni create.

Tempi duri per la Lucchese, neo promossa. Di scena a Vercelli ha incassato un’altra sconfitta. Ed in classifica ha un solo punto dopo quattro partite. Per i piemontesi uno gol per tempo – reti di Como e di Rolando – per i toscani il gol della bandiera al 95’ con Signori. E’ vero che l’organico forse non è ancora completo, quindi inutile di tattica e manovra corale. Il vertice della società in sintonia con l’allenatore dovrebbe affrontare prima possibile la delicata situazione.

Tra Pro Sesto ed Olbia un gol per parte. Giusto così. Segnavano i lombardi con Pecorini; pareggiano gli isolani con Pennington. Gran colpo del Lecco che vince a Como e balza in testa alla classifica. I gol Magni e doppietta di Capogna.

Nel girone B l’Arezzo, unica squadra toscana, è in crisi. Oggi in casa altra sconfitta per 3 a 0 contro il Verona. In classifica, dopo quattro partite, è penultimo con un solo punto. Domenica prossima sarà ospite del Carpi e si profila un’altra brutta giornata.

Calma e nervi saldi. Il vero Arezzo deve ancora “nascere” nel senso che diversi giocatori sono arrivati in questi giorni. Quindi i tifosi aretini devono aspettare con fiducia ancora un po’ di tempo prima di valutare la situazione.

CLASSIFICA (girone A)

Renate p. 10;

Lecco p. 10;

Grosseto p. 9;;

Pro Vercelli p. 8;

Carrarese p.8

Renate p. 7;

Juventus p.6;

Novara p.6;

Pontedera p.6;

Como p.6;

Pro Patria p.6,

Pergolettese p.5;

Piacenza p. 5;

Alessandria p.4;

Pro Sesto p. 4;

Pistoiese p.3

Livorno p.2;

Lucchese p.1;

Albinoleffe p.1Olbia p. 1; ;

Giana p. 0;

IV GIORNATA –RISULTATI : Pergolettese-Grosseto 1-2; Carrarese-Piacenza 1-1; Como-Lecco 0-3; Pontedera-Renate 0-1; Pro Patria-Pistoiese 0-0; Pro Vercelli-Lucchese 2-1; Pro Sesto -Olbia 1-1.

GIRONE B : Arezzo-Verona 0-3.

DOMANI LUNEDI’ ; Alessandria-Novara ore 21. arbitro Erminio Feliciani e Albinoleffe-Giana, ore 20,45, arbitro Samuel Andreani di Prato,

SABATO 17 : Grosseto-Pro Vercelli; Lecco-Carrares

MERCOLEDI ; 28 ottobre Juventus-Como MERCOLEDI 4 novembre: Livorno-Juventus ore 21,15.