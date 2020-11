Firenze – Oggi mercoledì decima giornata del campionato di serie C. Delle sette squadre toscane in campo solo Carrarese, Livorno e Pistoiese. Al vertice del girone A la super sfida a Carrara ospite il Renate. Ed i marmiferi sono stai battuti con il classico due a zero.

Una brutta scivolata della Carrarese che vede così ridimensionata la sua speranza di salire in serie B. La partita è stata una battaglia in grande equilibrio. Ospiti in vantaggio alla mezzora con una rete di Giovinco. Lo scontro si faceva sempre più aspro. Allo scadere del primo tempo (43’) un breve alterco tra Pasciuti ed il brianzolo Giovinco. Prima ammoniti poi espulsi.

Ripresa con 10 giocatori per parte. I padroni di casa non meritavano una situazione così negativa. Tentavano di risalire la corrente. Il tecnico Silvio Baldini operava tante sostituzioni. Nel momento del massimo sforzo (60?) arrivava la seconda rete degli ospiti con Galuppini.

Una mazzata per gli apuani. Non demordevano, all’80’ colpivano un palo con Infantino, ma la sofferta sconfitta rimaneva. Comunque il campionato è lungo quindi per la Carrarese, fatta una riflessione sulla squadra può tranquillamente sognare la serie B. I giocatori di valore ci sono, le capacità dell’allenatore Baldini non si discutono. Quindi avanti con fiducia. Intanto il Renate con questo successo guida da solo la classifica.

Continua a sorprendere il Livorno. Oggi ha liquidato con tre gol il Giana Erminio con una doppietta del marocchino Haoudi e su rigore di Morico.

All’inizio del campionato la società era a pezzi (ci sono ancora problemi) e quattro giocatori lasciarono Livorno convinti che la squadra non avrebbe nemmeno disputato il campionato. Insomma una situazione tragica. Oggi il Livorno è a metà classifica ed ha centrato il quarto successo (più quattro pareggi e tre sconfitte). Un miracolo. Protagonisti i calciatori ed il loro allenatore Alessandro Dal Canto. Meritano un applauso.

Amara sconfitta della Pistoiese sul campo del quotato Pro Vercelli. Il gol dei padroni di casa è arrivato ad un quarto d’ora dalla fine su rigore realizzato da Rolando. Un minuto prima la Pistoiese era rimasta in 10 per l’espulsione di Mazzareni.

Peccato perché i pistoiesi avevano disputato una partita accorta, con una difesa pronta e precisa su un campo tanto difficile. La Pistoiese poteva benissimo pareggiare. Sarebbe stato un punto prezioso per una classifica a disagio.

Facile vittoria della Pergolettese ad al’86’Olbia. Per i sardi ha segnato Ragotzu su rigore per gli ospiti Duca, Morello, Scardina e Longo. Tris di reti (Latte Teth Thjpicenza, Bertoni e Ferri) della Pro Patria sul campo di Piacenza. Con una doppietta di Cori l’Albinoleffe rimanda battuta l’Alessandria. Il Lecco con un gol di Mangni (75’)b atte il Novara (espulso all’84ì il lecchese D’Anna).

CLASSIFICA

Renate p. 19; Pro Vercelli p.17; Carrarese p. 16; Pro Sesto p.16; Pro Patria p.15; Lecco p.15; Grosseto p.14; Alessandria p. 14; Novara p.14, Livorno p.13; Como p.13; Juventus p. 13; Pontedera p. 13; Pergolettese p.12; Albinoleffe p. 12; Pistoiese p.9; Piacenza p. 9: Giana p. 7; Olbia p. 4; Lucchese p. 1.

———————-

RISULTATI 10°GIORNATA- Pro Vercelli-Pistoiese 1-0; Albinoleffe-Alessandria 2-0; Carrarese-Renate 0-2; Lecco-Novara 1-0; Olbia-Pergolettese 1-4; Piacenza-Pro Patria 0-3; Livorno-Giana 3-0.

RINVIATE : Pontedera-Lucchese; Pro Sesto-Como; Juventus-Grosseto ;Arezzo-Snbenedettese.

UNDICESIMA GIORNATA

SABATO 14 : Livorno-Carrarese ore 20,45.

DOMENICA 15 -GIRONE A : Alessandria-Piacenza ore 15; Como-Pro Vercelli ore 17,30; Giana-Pontedera; ore 15; Grosseto-Lecco, ore 15; Novara-Renate ore 14,30; Pergolettese-Juventus ore 15; Pistoiese-Olbia ore 16,30; Pro Patria-Albinoleffe ore 15; Pro Sesto-Lucchese ore 15.

GIRONE B : Fermana-Arezzo ore 17,30-