Firenze – Giornata di recuperi oggi mercoledì della serie C. Una giornata nera, anzi nerissima, per le squadre toscane in campo. Cinque le squadre della nostra regione. Sono uscite tutte sconfitte. Così la Lucchese, pure sfortunata, e l’Arezzo devono ancora inseguire la loro prima vittoria in campionato. Restano ultime in classifica nei rispettivi gironi (A e B).

La Lucchese, nove i gol in quell’incontro, superata di stretta misura dall’Albinoleffe; l’Arezzo ha lottato, ma niente da fare a Mantova. Due squadre che stanno pagando i problemi dirigenziali. Recentemente hanno completato i quadri con nuovi acquisti e gli assestamenti societari vicini alla soluzione. Quindi hanno tutto il tempo per risalire la corrente.

Il Grosseto, ad Alessandria contro la Juventus, non è riuscito ad evitare lo stop sia per bravura degli avversari, sia perché il Grosseto non era nella migliore giornata.

Fermata anche la Carrarese dai lombardi del Renate. Uno scontro fra due squadre che puntano alla serie B quindi per la Carrarese pesa di più la sconfitta. Per la Pistoiese una battuta d’arresto più per sfortuna che per demerito. Ha offerto una buona prestazione. Quindi può guardare con fiducia al futuro.

CLASSIFICA

Pro Vercelli p. 26; Renate p.25; Carrarese p.22; Lecco p.21; Pro Patria p.21; Como p.20; Pro Sesto p. 20; Juventus p.19; Albinoleffe p.18; Alessandria p. 17; Albinoleffe p.18; Grosseto p.17; Pontedera p.16; Novara p.14, Livorno p.13; Giana p. 13; Pergolettese p.12; Pistoiese p.9; Piacenza p. 9: Olbia p. 9; Lucchese p. 3.

—-

RISULTATI Olbia-Pergolettese 1-4,due rigori per Olbia. I gol: Duca, Moreno, Scardina, Longo e per l’Olbia Ragatzu); Albinoleffe- Alessandria 2-0 (doppietta di Cori); Carrarese-Renate 0-2 (un gol per tempo prima con Giovinco, poi con Galuppini); Piacenza-Pro Patria 0-3 (tutto nel finale reti di Latte Lath, Bertoni, Ferri); Lucchese-Albinoleffe 4-5; una vera battaglia; Pro Vercelli -Pistoiese 1-0, gol di Rolando; dal 74’toscani in dieci, espulso al 73’ Mazzarani; Juventus-Grosseto 2-0 reti di Virion e Rafia; Pro Sesto-Lecco Matteo Marcenaro di Genova. Giana Erminio-Piacenza 2-0 (gol di Pinto e Perna)

GIRONE B : Mantova-Arezzo 2-0 (toscani battuti da due rigori autori Ganz e Guccione.

13° GIORNATA

SABATO 28 – Pergolettese-Renate, arbitro Paolo Bitonti di Bologna. Imolese-Arezzo ore 20,45, arbitro Giorgio Vergaro di Bari.

DOMENICA 29 – Giana-Carrarese, ore 15, arbitro Marco Acanfora di Castellamare di Stabia; Livorno-Pontedera 17,30, arbitro Fabrizio Cavalieri di Paola; Pistoiese- Lucchese, ore 17,30, arbitro Paride Tremolada di Monza; Pro Patria-Grosseto ore 15, arbitro Mattia Passuello; Olbia-Juventus, ore 17, arbitro Michele Cairano di Ariano Irpino; Alessandria-Pro Vercelli ore 15 arbitro Gianpiero Mele di Nola; Novara-Albinoleffe ore 15, arbitro Cristiano Cudini di Ariano Inferiore; Pro Sesto-Lecco ore 17,30 arbitro Matteo Marcenaro di Genova.

LUNEDI 30 – Como-Piacenza, ore 21,

—————————-

MERCOLEDI’ 2 dicembre Pergolettese-Juventus ore 15.