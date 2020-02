Firenze – Brutte notizie per la Pianese Piancastagnao (Siena), arrivate dal giudice sportivo del Girone A della serie C. Della squadra neo promossa amiatina sono stati squalificati per una giornata i giocatori El Kaomakibi Hamza, Emilio Dierna e Matteo Figoli ed il dirigente Renato Vagaggini “fermato” fino al 10 marzo e 500 euro di multa. Con la sconfitta di domenica a Gozzano la Pianese è scivolata al quart’ultimo posto quindi in piena zona playout.

Squalificati per un turno gli allenatori Francesco Carched (Arezzo), Giuseppe Pancaro (Pistoiese), Silvio Baldini (Carrarese); mentre il dirigente del Gozzano Francesco Musumeci è stato “fermato” fino al 25 febbraio e multato di 500 euro. Multata con 1500 euro la Pistoiese (“i propri sostenitori durante la gara intonavano cori contro l’istituzione calcistica”).

Calciatori. Squalificati per una giornata Leandro Vitiello e Gabriele Ferrarini (Pistoiese), Daniele Pinto (Giana), Lorenzo Pasciuti (Carrarese), Adrian Schiavi (Novara), Simone Auriletto (Pro Vercelli).

Ammoniti con diffida : Diego Borghini e Samuele Sereni (Arezzo); Alberto Dossena (Alessandria); Ivan Merli (Lecco); Matteo Momentè (Gozzano); Amedeo Anastasio (Monza); Alessio Manzoni (Pergolettese); Armando Rada (Renate); Dario D’Ambrosio (Robur Siena).

Designati gli arbitri per il prossimo turno.

————————-

CLASSIFICA

Monza p. 60; Renate p. 43; Pontedera p. 42; Carrarese p. 42; Robur Siena p. 39; Novara p. 38; Albinoleffe p.38; Alessandria p.37; Arezzo p. 36; Juventus p. 33; Pistoiese p. 33; Como p. 32; Pro Patria p. 32; Pro Vercelli p.31; Lecco p.28; Giana Erminio p. 26; Pianese p. 24; Pergolettese p. 24; Gozzano p. 22; Olbia p. 22.

——————————————–

OTTAVA GIORNATA

SABATO 22 : Carrarese-Gozzano ore 15, arbitro Giuseppe Colli di Cagliari; Monza-Arezzo ore 17,30, arbitro Fabio Natilli di Molfetta; Renate-Pergolettes ore 15, arbitro Michele Dari Reggio Emilia; Robur Siena-Albinoleffe ore 20,45, arbitro Mattia Pascarelle di Nocera Inferiore.

DOMENICA 23: Pontedera-Alessandria ore 15 arbitro Samir Kumana di Verona; Juventus-Pianese, ore 15, arbitro Ermanno Feliciani di Teramo; Olbia-Pistoiese ore 15, arbitro Daniele De Tommaso di Rimini; Lecco-Pro Patria, ore 17,30, arbitro Matteo Marchetti di Ostia Lido; Giana-Como ore 17,30, arbitro Luca Cherchi di Carbonia

LUNEDI’: Pro Vercelli-Novara ore 20,45

——————————————–

NONA GIORNATA DI RITORNO

MERCOLEDI’ 26 : Como-Alessandria; Pergolettese-Carrarese; Novara-Giana Erminio; Pianese-Lecco ore 15; Albinoleffe-Monza; Pro Patria-Olbia; Pistoiese-Pontedera; Juventus-Pro Vercelli; Gozzano-Renate ore 18,30; Arezzo-Robur Siena.