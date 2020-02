Firenze – Numerosi i provvedimenti presi dal giudice sportivo della Lega Pro Serie C Girone A. Squalificati tre giocatori dell’Arezzo : per due giornate Aniello Cutoto, per una giornata Alessio Luciani e Marco Baldan.

Squalificati per una giornata anche i giocatori : Gregorio Moracchioli e Leonardo Terigi (Pistoiese), Gianluca Barba e Andrea Caponi (Pontedera), Simone Ciancio e Elio Calderini (Carrarese); Luca Crescenzi (Como), Andrea Vallocchia (Olbia); Michael Panati (Pergolettese).

Gli allenatori Daniele Di Donato (Arezzo) e Giuseppe Pandaro (Pistoiese) sono stati ammoniti.

————————-

CLASSIFICA

Monza p. 60; Renate p. 43; Pontedera p. 42; Carrarese p.39; Novara p. 38; Robur Siena p. 38; Albinoleffe p. 35; Alessandria p. 34; Arezzo p. 33; Como p. 32; Pistoiese p. 32; Pro Patria p. 32; Juventus p. 30; Lecco p.28; Pianese p. 24; Giana p. 23; Pergolettese p. 21; Gozzano p. 19: Olbia p. 19.

————————————————–

SETTIMA GIORNATA

SABATO – Gozzano-Pianese ore 15, arbitro Eduart Pashuku di Albano Laziale.

DOMENICA 16 FEBBRAIO – Pro Patria-Arezzo ore 15, arbitro Tommaso Zamagni di Cesena; Pontedera-Giana ore 17,30, arbitro Filippo Guacagli di Jesi; Monza-Juventus ore 17,30, arbitro Francesco Carrione di Castelmare di Stabia; Alessandria-Lecco, ore 17,30, arbitro Luca Zucchetti di Foligno; Albinoleffe-Novara ore 17,30, arbitro Cristian Cudini di Fermo; Como-Olbia ore 15, arbitro Giuseppe Repace di Perugia; Pergolettese-Pro Vercelli, ore 17,30, arbitro Simone Galipò di Firenze; Pistoiese-Robur Siena ore 17,30 arbitro Paride Tremolada di Monza

LUNEDI’ –Carrarese-Renate ore 20,45.

——————————————-

MARCATORI

15 gol Infantino (Carrarese); 11 : Cutolo (Arezzo) e Galuppini (Renate); 10 Gabrielloni (como); 9 : De Cenco (Pontedera), Bortoluzzi (Novara); Gori (Arezzo); Mota Carvalho (Juventus); Eusepi (Alessandria); 8 : Ganz (Como), Gori (Arezzo); 7 Rosso (Vercelli), Giorgione (Albinoleffe).