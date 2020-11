Firenze – Le decisioni del giudice sportivo della serie C. E’ stato squalificato per due giornate (espulso) Filippo Perrucchini giocatore della Pistoiese per “colpito volontariamente con un calcio un avversario”. La Pistoiese sabato sarà ospite della Juventus.

Squalificato per una giornata Luciano Gualdi della Pro Sesto. Ammoniti gli allenatori Giovanni Lopez (Lucchese), Francesco Parravicini (Pro Sesto).