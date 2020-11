Firenze – Sabato tre anticipi del girone A della serie C. Domina il programma il super derby Grosseto-Carrarese. Una sfida di vertice : in classifica il Grosseto affianca la capolista Pro Vercelli( ma ha una partita in più) a quota 14; la Carrarese è terza a quota 13.

Opposti gli obiettivi. Quello dei Grosseto è disputare un campionato tranquillo. La squadra è neopromossa quindi giustamente la sua aspirazione è disputare un campionato di assestamento, insomma sen za troppi problemi. Il campo però sta offrendo una realtà diversa. Il Grosseto è la grande rivelazione e si trova lassù tra le grandi. In trasferta non ha mai perso. Quindi grande entusiasmo e fiducia in Maremma.

L’obiettivo della Carrarese, tra l’altro dichiarato, è serie B già sfiorata nella stagione passata. Ha un organico valido per realizzare il sogno. Però in questo avvio di campionato ha perduto qualche punto che non doveva perdere. Quindi questo derby a Grosseto è da vincere. Punto e basta.

CLASSIFICA

Pro Vercelli p.14, Grosseto p.14; Como p.13; Carrarese p.13; Novara p. 13; Renate p. 13; Pro Sesto p. 13; Pontedera p. 12; Pro Patria p. 12; Lecco p. 12; Alessandria p. 11; Livorno p.10; Pergolettese p. 9; Piacenza p. 9: Albinoleffe p. 9; Giana p. 7; Pistoiese p. 6; Olbia p. 4; Lucchese p. 1.

NONA GIORNATA

DOMANI SABATO : Pergolettese-Pro Vercelli ore 20,45, arbitro Marco Emanuelle di Pisa; Renate-Lecco ore 18,30, arbitro Marco d’Ascanio di Ancona; Grosseto-Carrarese ore 15, arbitro Federico Longo di Paola.

DOMENICA 8 – Alessandria-Livorno, ore 15, arbitro Paolo Bitonto di Bologna; Pro Patria Pro Sesto ore 15, arbitro Maria Solo Caputo di Livorno; Pistoiese-Pontedera ore 17,30; arbitro Mario D’Arace di Lugo di Romagna; Giana-Piacenza ore 15, arbitro Roberto Lavison di Padova; Novara-Juventus ore 15, arbitro Francesco CarrCastellmare di Stabia; Como-Olbia ore 15. Arbitro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

RINVIATE :Girone A Lucchese-Albinoleffe; Girone B Mantova-Arezzo.

DECIMA GIORNATA

NERCOLEDI’ 11 Pro Sesto- Como ore 20,45; Pro Vercelli-Pistoiese ore 15; Albinoleffe-Alessandria ore 15; Carrarese-Renate ore 15;; Lecco-Novara ore 15; Olbia-Pergolettese ore 12,30; Piacenza-Pro Patria ore 15;