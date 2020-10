Firenze – Il Livorno Calcio si trova in una situazione surreale. Tante le proposte, le minacce, i suggerimenti, le iniziative, ma al momento questa storica ed importante società di calcio che ora milita in serie C, rimane ad un passo dal baratro.

La Lega Pro aveva fissato al Livorno delle scadenze per mettersi in regola, cioè per depositare la fideiussione. Scadenze non attuate. Dunque tutti, compresi gli organi federali, desiderano giustamente di evitare il fallimento quindi la scomparsa della società.

Il presidente del Livorno Rossano Navarra ha minacciato “porterò i libri contabili in tribunale e si vedrà chi ha torto”. Intanto il sindaco di Livorno Luca Salvetti opera costantemente nel tentativo di trovare una strada che salvi la società. Ma anche altre persone come l’ex presidente amaranto Aldo Spinelli, associazioni enti sembrano disposti a dare una mano Speriamo. Domani è un altro giorno. Se non succede niente domenica il Livorno sarà ad Olbia a giocare la partita di campionato.