Firenze – Domenica quinta giornata di ritorno del Girone A della serie C con un anticipo a domani sabato. La capolista Monza ospita il neo promosso Lecco. Un anticipo che interessa solo il Lecco in lotta per la salvezza. Il Monza, invece, ha virtualmente già vinto il girone (guida la classifica con ben 15 punti sulla seconda che è il Pontedera) quindi il risultato dell’incontro di domani non avrà ricadute sulla sua classifica. Insomma la squadra di Silvio Berlusconi è già proiettata mentalmente sulla serie B.

Lotta aperta invece per conquistare il secondo posto che offre il vantaggio di affrontare nei playoff l’ultima delle qualificate. Un ambito posto per il quale al momento sono in corsa Pontedera, Carrarese, la lombarda Renate e Robur Siena.

Dunque su quattro aspiranti tre sono toscane. Un’ottima situazione tenuto conto anche che sono soltanto sei le squadre in campo della nostra regione. Completano il quadro Arezzo e Pistoiese entrambe in grado finire il campionato in zona playoff. E la Pianese, neo promossa, un borgo di Piancastagnaio sull’Amiata per la prima volta nella sua storia in un campionato professionisti, che naviga nelle retrovie e che sta lottando alla grande per salvarsi.

Domenica la Pianese si presenterà ad Alessandria senza tre squalificati (Carannate, Oduk, Simoni). Trasferte insidiose per l’Arezzo (senza lo squalificato Caso) di scena sul difficile campo dell’Alessandria e per la Pistoiese impegnata a Como. Sulla carta pronostico netto per la Carrarese che riceve il Giana ultimo in classifica. Pronostico (ma con qualche riserva) pure per la “rivelazione” Pontedera, sul campo amico contro la Juventus e per il Siena (ospite della Pro Patria) in quanto bravissimo in questo campionato quando gioca in trasferta.

——————————————-

QUINTA GIORNATA DI RITORNO

Domani SABATO 1 febbraio : Monza-Lecco, ore 20,45, arbitro Daniele Rotella di Enna

DOMENICA : Albinoleffe-Arezzo ore 15, arbitro Eugenio

Scarpa di Collegno; Carrarese-Giana Erminio ore 15,

arbitro Fabio Pirrotta di Barcellona; Como-Pistoiese ore

17,30 arbitro Michele Delrio di Reggio Emilia; Pontedera

Juventus ore 17,30; arbitro Giuseppe Collu di Cagliari;

Alessandria-Pianese ore 15, arbitro Francesco Luciani di

Roma; Porgolettese-Novara ore 17,30; arbitro Fabio Cosso

di Reggio Calabria; Gozzano-Pro Vercelli ore 17,30,

arbitro Mattia Caldera di Como; Pro Patria-Robur Siena

re 15; arbitro Luca Zufferti di Udine; Olbia-Renate ore

15, arbitro Christian Cudini di Fermo.

——————————-

CLASSIFICA

Monza p. 56; Pontedera p. 41; Renate p.39; Carrarese p.39; Robur Siena p. 36; Novara p. 34; Alessandria p. 33; Albinoleffe p. 33; Arezzo p. 31; Como p. 31; Pro Patria p. 30; Pistoiese p.29; Juventus p. 28; Pro Vercelli p. 25; Lecco p. 25; Pianese p. 22; Pergolettese p. 20; Gozzano p. 19; Giana Erminio p. 15.

——————————————

SESTA GIORNATA DI RITORNO

DOMENICA 9 FEBBRAIO : Juventus-Albinoleffe; Giana-

Alessandria; Olbia-Carrarese; Arezzo-Como; Novara-

Gozzano; Robur Siena-Monza; Lecco-Pergolettese; Renate-

Pistoiese; Pro Vercelli-Pontedera; Pianese-Pro Patria.

—————————————–

MARCATORI

15 gol Infantino (Carrarese); 11 : Cutolo (Arezzo); 10 : Galuppini (Renate); 9 : De Cenco (Pontedera),Bortoluzzi (Novara), Eusepi (Alessandria); 8 : Gabrielloni (Como), Mota (Juventus), Ganz (Como), Gori (Arezzo); 7 : Rosso (Pro Vercelli), Ogunseye (Olbia) Giorgione (Albinoleffe).