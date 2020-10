Firenze – Dopo i pareggi negli anticipi di ieri della Carrarese a Lecco e della Juventus con l’Albinoleffe e la sconfitta del Grosseto contro la Pro Vercelli, oggi domenica sono state disputate le restanti partite del girone A della serie C.

Svetta il successo del Pontedera a Novara. Si è rivisto il Pontedera dei giorni più belli. Gioco, ritmo, compattezza, convinzione di far bene. I toscani andavano in vantaggio al 18’ con un colpo di testa di Benassi.

Il Novara aveva una vigorosa reazione che lo portava a pareggiare al 42’ con Zigoni. Nella ripresa, pur consapevoli che il Novara è squadra di alta classifica, il Pontedera continuava macinare gioco ed all’84’ con una “bomba” calciata da da lontano di Benedetti realizzava il gol, per la terza vittoria in campionato.

Tre punti d’oro per la Pistoiese che ha battuto in extremis il Piacenza.Tre punti che servono alla società pistoiese per allontanarsi dalla zona rossa. Ma certo la squadra deve progredire sotto diversi aspetti per giocarsi un campionato tranquillo.

I padroni di casa andavano in vantaggio al 19’ con Valiani. Le grandi emozioni tutte negli ultimi minuti. Pareggiava il Piacenza all’87’ con Miceli, segnava il gol vincente la Pistoiese al 92’ con Chinellato.

Il Livorno pareggia ad Olbia. Uno a uno. I labronici andavano in vantaggio al 65’ con Mazzeo, i sardi pareggiavano a cinque minuti dalla fine con Cocco. La squadra ed il suo allenatore Alessandro Dal Canto, che ha dovuto “inventarsi” una squadra visto le numerose assenze, hanno mostrato professionalità, attaccamento ai colori amaranto battendosi alla grande. La società no. La promessa è che in settimana si chiuderà (speriamo con esito positivo) questa drammatica situazione.

Vince ancora la Pergolettese contro il Pro Sesto con un gol di Scardina ; successo anche del Renate sulla Pro Patria con un rigore di Galuppini. Forse rinviata anche Giana-Alessandria per il virus.

Nel girone B Arezzo in stato di allarme. Battuto nettamente a Carpi (dal 9’ era rimasto in dieci per l’espulsione di Bonaccorsi) con il risultato di 4 a 1, la squadra naviga in brutte acque. Arezzo è ultimo in classifica con un solo punto. Trema la panchina del tecnico Potenza?. I dirigenti, comunque, dovranno cercare una soluzione che tiri fuori la squadra da questa grave situazione.

Rimane da aggiungere che la partita Lucchese-Como è stata rinviata, a causa del corona virus, a domani lunedi alle ore 17,30.

CLASSIFICA (girone A)

Renate p.12;

Lecco p. 11;

Pro Vercelli p.10;

Grosseto p.9;

Novara p.9;

Carrarese p.9;

Pontedera p.9:

Pergolettese p. 8;

Pro Vercelli p.7;

Juventus p.7;

Como p.6;

Pro Patria p.6;

Pistoiese p. 6;

Piacenza p.4;

Alessandria p.4;

Pro Sesto p. 4;

Giana Erminio p.4;

Livorno p.3;

Albinoleffe p.2;

Olbia p. 2;

Lucchese p. 1

——————————-

RISULTATI – Girone A. sabato : Lecco-Carrarese 0-0; Grosseto-Pro Vercelli 1-2; Juventus-Albinoleffe 1-1; domenica : Novara-Pontedera 1-2; Olbia-Livorno 1-1; Pergelottese-Pro Sesto 1-0; Renate-Pro Patria 1-0; Pistoiese-Piacenza 2-1.

GIRONE B. Carpi-Arezzo 4-1o.

——————-

MERCOLEDI’ 21 Ottobre : Alessandria-Grosseto ore 18,30; Livorno-Novara ore 18,30; Pontedera-Lecco ore 18,30; Albinoleffe-Renate ore 20,45; Pro Vercelli-Juventus ore 20,45; Como-Pergolettese ore 17.30¸Piacenza-Olbia ore 20,45; Carrarese-Pistoiese ore 20,45; Pro Sesto-Giana ore 20,45

GIRONE B : Arezzo-Padova ore 18,30.

SABATO 24 : Giana-Como ore 20,45.

DOMENICA 25 : Olbia-P ro Vercellli ore 12,30; Lucchese-Juventus ore 15; Grosseto-Albinoleffe ore 15; Alessandria-Pontedera ore 15; Pistoiese-Pro Sesto ore 15; Pergoletteese-Pro Patria ore 17,30; Novara-Carrarese ore 17

GIRONE B : Matelica-Arezzo ore 17.

————————

GIRONE A : Mercoledi 28 : Juventus-Como ore 16,30; Livorno-Novara ore 18,30;

MERCOLEDI 4 novembre: Livorno-Juventus ore 21,15.