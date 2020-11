Firenze – Domani mercoledì, alle ore 17, sarà recuperata la partita Livorno-Juventus già in calendario nella quarta giornata. I labronici sono in una forma splendida vengono da due successi consecutivi; la Juventus da un pari in casa. Pronostico per la sorprendente squadra livornese.

Intanto il giudice della Lega Pro ha squalificato per una giornata più 500 euro di multa Nicola Stagnaro allenatore del Grosseto “per comportamento non regolamentare in campo e per proteste verso l’arbitro”.

Squalificati per una giornata anche i giocatori Matteo Bruzzoni (Piacenza) ed Andrea Luci (Carrarese). Designati gli arbitri del prossimo turno.

—————————

CLASSIFICA (girone A)

Pro Vercelli p. 14; Grosseto p. 14; Como p.13; Carrarese p. 13; Novara p. 13; Pontedera p. 13; Renate p.13; Pro Sesto p. 13; Pro Patria p. 12; Lecco p. 12; Alessandria p. 11; Juventus p. 11; Livorno p. 9; Pergolettese p. 9; Piacenza p. 9: Albinoleffe p. 9; Giana p. 7; Pistoiese p.6; Olbia p. 4; Lucchese p. 1.

NONA GIORNATA

SABATO 7 : Pergolettese-Pro Vercelli ore 20,45, arbitro Marco Emanuelle di Pisa; Renate-Lecco ore 18,30, arbitro Marco d’Ascanio di Ancona; Grosseto-Carrarese ore 15, arbitro Federico Longo di Paola.

DOMENICA 8 – Lucchee-Albinoleffe ore 15, arbitro Lorenzo Grasso di Ariano Irpino; Alessandria-Livorno, ore 15, arbitro Paolo Bitonto di Bologna; Pro Patria Pro Sesto ore 15, arbitro Maria Solo Caputo di Livorno; Pistoiese-Pontedera ore 17,30; arbitro Mario D’Arace di Lugo di Romagna; Giana-Piacenza ore 15, arbitro Roberto Lavison di Padova; Novara-Juventus ore 15, arbitro Francesco Carrione di Castellmare di Stabia; Como-Olbia ore 15. Arbitro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

MERCOLEDI’ 11 Pro Sesto- Como ore 20,45; Pro Vercelli-Pistoiese ore 18,30;