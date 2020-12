Firenze – Bilancio fallimentare, disastroso per le squadre toscane che partecipano al campionato di serie C. Nessuna vittoria per le sette formazioni della nostra regione. Quattro sconfitte alcune anche pesanti per le ricadute sulla classifica, Carrarese, Arezzo, Pistoiese e Lucchese. Due pareggi Pontedera e Grosseto, mentre il Livorno ha riposato in quanto la sua partita è stata rinviata a causa della neve. Forse mai in passato un bilancio così in rosso.

Alcune di queste sconfitte non erano proprio previste da nessun pronostico come quella della Carrarese. La squadra apuana, terza in classifica reduce alla serie B, reduce da quattro vittorie consecutive di scena sul proprio campo, contro la Pergolettese, squadra della bassa classifica. Cosa è successo?. La Carrarese ha condotto la partita, ha cercato il gol con puntiglio, la Pergolettese in contropiede ha segnato due reti ed si è preso il bottino. Il calcio è anche questo.

Per la altre toscane sconfitte note dolenti. La Pistoiese, pur esprimendo un buon calcio manovre non riesce a vincere ed è finito in fondo alla classifica. Serve un momento di riflessione della società nel tentativo di trovare la strada giusta.

Lucchese ed Arezzo sono ultime in classifica nei rispettivi gironi e non sul vede la luce in fondo ai tunnel. Hanno pareggiato Pontedera e Grosseto. Due squadre da mezza classifica che mariano nel rispetto delle aspettative delle rispettive società.

CLASSIFICA

Renate p. 31; Pro Vercelli p. 26; Carrarese p.25; Juventus p.25; Como p.25; Lecco p. 24; Pro Sesto p.23; Alessandria p. 23; Pro Patria p. 19; Albinoleffe p.20; Pro Patria p. 19; 19; Grosseto p.19; Pontedera p.18; Novara p.16, Pergolettese p.15; Livorno p.14; Olbia p. 14; Giana p. 13; Piacenza p.13; Pistoiese p.12 Lucchese p. 6.

———————-

14° GIORNATA

———————–

RISULTATI -Pro Vercelli-Giana Erminio 4-0; Carrarese-Pergoettese 1-2; Juventus-Pro Patria 3-1; Lecco-Pistoiese 4-1; Piacenza-Pro Sesto 6-0; Pontedera-Como 2-2; Lucchese-Alessandria 0-2; Grosseto-Novara 1-1; Albinoleffe-Olbia o-o.

Girone B Arezzo-Sudtirolo 0-4.

———————-

SABATO 12 : Como-Carrarese ore 14,30; Lucchese-Alessandria ore 15.

————————

DOMENICA 13 – Pro Patria-Lecco; Pro Sesto-Pontedera; Olbia-Renate; Giana-Grosseto; Lucchese-Piacenza; Pro Vercelli-Albinoleffe; Pistoiese-Livorno; Pergolettese-Novara; Juventus- Alessandria, ore 15 Arezzo-Modena (ore 17,30; girone B)

MERCOLEDI’ 16 – Renate-Giana ore 15.

——————————-