Firenze – La Lega Pro giovedì 10 settembre renderà noto i dettagli sul prossimo campionato di serie C. Unica notizia ufficiale al momento è quella che le squadre saranno 60. Quindi, come in passato, verranno varati tre gironi.

Il criterio per la formazione dei tre raggruppamenti dovrebbe essere quello della posizione geografica di ogni squadra in modo da limitare al massimo le lunghe e costose trasferte e favorire più derby possibili che incrementano gli incassi.

Se sarà questo il criterio le sette squadre toscane finiranno nello stesso girone (così è stato nel passato campionato). La Carrarese, il cui traguardo sembra essere la promozione, sfiorata nello scorso campionato; il Livorno retrocesso dalla B club di grande esperienza; il Pontedera società che punta sempre sui giovani; la Pistoiese che appare rinforzata; l’Arezzo che ha cambiato sponsor.

E le neo promosse Grosseto e Lucchese. Quest’ultima domenica prossima, ore 19,30, sarò ospite della Fiorentina (per i viola domenica 13 settembre alle ore 21 la Reggiana che milita in serie B).

Per la Lucchese, dopo la Fiorentina, altre due amichevoli : il 12 contro l’Empoli ed il 19 contro la Spal. Riammesse in serie C Giana Erminio, Ravenna e Legnago.

Il campionato avrà inizio il 27 settembre e si concluderà il 25 aprile 2021.