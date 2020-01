Firenze – Fra le sei partite disputate oggi domenica (quattro sono state giocate ieri sabato) svetta il super derby tra Carrarese e Robur Siena. Un derby molto interessante nel quale prevalgono gli apuani che volano al quarto posto in classifica. Con questo successo la Carrarese si riporta nel drappello che lotta per la promozione in serie B.

Non ha deluso il super derby. Bel gioco, tensioni, grinta, molte azioni interessanti dalle due parti. La differenza : la Carrarese gioca e segna; la Robur Siena gioca, ma non segna. Al riposo due a zero per i marmiferi. Prima segnava al 37’ Cardoselli, raddoppiava al 45’Tedeschi.

Ripresa ancora alto ritmo, forse più pressante la Carrarese che al 60’ realizzava la terza rete con Infantino attuale leader della classifica dei marcatori con 13 reti.

La Robur Siena che in trasferta aveva perduto solo due volte non è stata capace di controllare il pressing e la fantasia degli avversari. Una battuta dì arresto grave sotto il profilo della lotta per il passaggio in serie B. Ma la Robur Siena non è fuori. Nel calcio mai dire mai.

L’Arezzo torna da Alessandria con la settima sconfitta in campionato. La partita è stata decisa da una rete di Zanimacchia al 58’. I toscani avevano una vivace reazione, colpivano una traversa con Cutolo, ma non riuscivano a raddrizzare il risultato.

Così cresce l’aria di crisi. I tifosi amaranto sono delusi (l’Arezzo veniva dal modesto pari interno con la Pianese), la squadra sta scivolando fuori dalla zona playoff. Occorre una pronta riflessione per trovare la soluzione che rimetta in corsa la sqaudra.

Due gol in un minuto, al 45’, tra Olbia e Pontedera. Segnavano i toscani con Ropolo, pareggiavano immediatamente i sardi con La Rosa. Dal Pontedera era lecito aspettarsi un successo tenuto conto anche che l’Olbia è ultimo in classifica e la ”rivelazione” Pontedera secondo. E’ stata una partita a bassi ritmi, con poche emozioni nella quale il Pontedera ha mostrato di essere in una giornata no. Peccato perchè se avesse vinto, come era nelle previsioni di tutti, avrebbe avvicinato la capolista Monza che ha pareggiato in casa.

Mezzo passo falso della capolista Monza che non riesce in casa ad andare oltre un (1-1) contro il Como. Comunque il suo trono in classifica rimane saldissimo. Gol al 26’ del lariano Marano; pareggio dei brianzoli al 46’con Paletta. La Pro Patria espugna il campo della Pergolettese con un risultato, 3 a 0, che non ammette repliche. Marcatori : Guidone al 40’, Parker al 65’, Mastroianni al 94’. Tris di reti del Lecco contro un tosto Novara (i gol : De Anna 2; Capogna; Bortoluzzi, Cagnani).

———————————————-

2° GIORNATA DI RITORNO

RISULTATI – Giocate sabato Renate-Alessandria 1-0; Albinoleffe-Pro Vercelli 2-0; Gozzano-Pistoiese 1-1; Pianese-Giana Erminio 1-2; giocate oggi domenica : Juventus-Arezzo 1-0; Monza-Como 1-1; Lecco-Novara 3-2; Olbia-Pontedera 1-1; Pergolettese-Pro Patria 0-3; Carrarese-Robur Siena 3-1.

CLASSIFICA

Monza p. 50;

Pontedera p. 40;

Renate p.36;

Carrarese p.35;

Novara p. 32;

Robur Siena p. 32;

Albinoleffe p. 32;

Alessandria p. 29;

Arezzo p. 27;

Juventus p.27;

Como p. 27;

Pro Patria p. 27;

Pistoiese p. 25;

Pro Vercelli p. 24;

Lecco p. 23;

Pianese p. 20;

Gozzano p. 20;

Pergolettese p.19;

Giana Erminio p. 14;

Olbia p. 14.

————————————————

MERCOLEDì 22 GENNAIO

La prima giornata del girone di ritorno non disputata il 22 dicembre per lo sciopero della Lega Pro sarà recuperata mercoledi 22 gennaio. Queste le partite: Albinoleffe-Pistoiese ore 16; Carrarese-Pontedera ore 17,30; Gozzano-Alessandria ore 15; Juventus-Novara ore 15; Lecco-Arezzo ore 15; Monza-Pro Patria ore 17,30; Olbia-Robur Siena ore 18; Pergolettese-Como ore 20,45; Pianese-Pro Vercelli ore 15; Renate-Giana Erminio ore 15.

——————————————–

Classifica marcatori

Infantino Saveriano (Carrarese) 12 gol; Galupponi (Renate) 10 gol; Caio De Cenco (Pontedera) e Cutolo Aniello (Arezzo) 9 gol; Gabrielloni (Como) e Mattia Bortoluzzi (Novara) 8 gol.

———————————