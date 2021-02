Montevarchi – Il Montevarchi dell’ ex Roberto Malotti si impone nel derbissimo del Gastone Brilli Peri battendo per 2 – 1 la Sangiovannese. Le reti portano la firma di Frugoli e Lischi al 23′ e 27′ del primo tempo.

Per gli azzurri rete della bandiera realizzata da Mattia Mencagli al 2′ del secondo tempo. Con questa vittoria il Montevarchi si porta al terzo posto della classifica ( ma con una partita in meno ) a soli tre punti dalla capolista Cannara uscita sconfitta per 2 – 0 dalla difficile trasferta di San Donato.

La Sangiovannese invece si consolida all’ ottavo posto della classifica del campionato di serie D, girone E.