San Giovanni Valdarno – Impresa della Sangiovannese che torna dal temibile campo di Piancastagnaio con un prezioso punto. I locali sono passati in vantaggio dopo 3′ con Marino mentre per gli azzurri ha replicato il solito Falomi al 36′. Nella ripresa i locali sono rimasti in dieci per l’espulsione di Leprini .

L’ altra valdarnese, il Montevarchi, si conferma al secondo posto della classifica grazie alla vittoria a domicilio contro il Monte spaccato. La rete al 9′ del primo tempo porta la firma di Giustarini.