Firenze – L’Amministrazione comunale ha disposto ulteriori misure di contenimento che saranno in vigore fino al 3 aprile 2020. Si tratta di disposizioni per garantire comunque lo svolgimento dei servizi essenziali stante le nuove regole. Le Direzioni individueranno i servizi che non possono essere interrotti e che devono essere garantiti anche in forma minima. Per queste attività sarà preparato un piano di gestione stabilendo anche con criteri di rotazione i dipendenti da tenere in servizio (anche in lavoro agile) e quelli da porre in ferie su richiesta o d’ufficio. A copertura dei periodi di assenza potranno essere autorizzati anche altri istituti come i permessi, anche in deroga. Sono sospesi i servizi al pubblico. Sulla rete civica saranno pubblicizzate le modalità per richiedere informazioni per telefono e/o e-mail e per svolgere le pratiche in modalità telematica, ove possibile, potenziando il personale dedicato alle attività di help desk. Ogni direzione individuerà i servizi al pubblico di propria competenza per cui non è possibile sospendere dell’attività di front office o di ricevimento: per questi potrà essere garantito l’accesso al pubblico previa prenotazione, solo per casi indifferibili e urgenti.

DIREZIONE MOBILITA’

Occupazioni suolo pubblico Per le richieste di concessione suolo pubblico per ponteggi, cantieri e traslochi dovrà essere utilizzata la procedura on-line. Le istruzioni possono essere reperite al link http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/occupazione-temporanea-ponteggi-cantieri-e-traslochi

Le informazioni telefoniche possono essere richieste al numero 055/2624730 con orario 8.30-11 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, oltre ai consueti orari di martedì e giovedì 14.30-15.30. Richieste di informazioni via mail possono essere effettuate all’indirizzo mail osp.suolopubblico@comune.fi.it

Alterazioni suolo pubblico

Per le concessioni di alterazione suolo pubblico telefonare lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 11 alle 13 ai numeri telefonici 055/2624752 o 055/2624729 oppure via mail all’indirizzo alterazioni.suolopubblico@comune.fi.it. Per le informazioni circa la documentazione necessaria consultare il link http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/alterazione-suolo-pubblico

Ordinanze temporanee

Per le richieste di ordinanze temporanee per ponteggi, cantieri e traslochi dovrà essere utilizzata la procedura on-line. Le istruzioni possono essere reperite al link http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/ordinanze-temporanee-mobilita Le informazioni telefoniche possono essere richieste al numero 055/2624743 con orario 9–11 nei giorni di lunedì e giovedì. Richieste di informazioni via mail possono essere effettuate all’indirizzo mail provvedimentimobilita@comune.fi.it

Passi carrabili – ufficio amministrativo

Per le info sulle pratiche telefonare lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 ai numeri telefonici 055/2624871, 0552624873, 0552624874 e 0552624875 oppure via mail all’indirizzo passi.carrabili@comune.fi.it. Per le informazioni circa la documentazione necessaria consultare il link http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/passi-carrabili-e-stalli-sosta-strutture-ricettive

Passi carrabili – ufficio tecnico e trasporti eccezionali

Per tutte le pratiche telefonare lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 ai numeri telefonici 329/9077329 e 334/6987083. Per le informazioni circa la documentazione necessaria consultare il link http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/passi-carrabili-e-stalli-sosta-strutture-ricettive

Ufficio manifestazioni

Per tutte le pratiche telefonare lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 ai numeri telefonici 055/2624881, 055/2624882, e 055/2624741 oppure via mail all’indirizzo manifestazioni.mobilita@comune.fi.it

DIREZIONE ISTRUZIONE

Servizio Servizi all’Infanzia tel 055/2625748 o 5749 o 5747, istruzione.zerosei@comune.fi.it

Servizio Attività Educative e Formative Università dell’età libera tel. 055/2625840, uel@comune.fi.it

Progetti educativi nei Quartieri:

Q1 tel. 055/2767648, scuolaq1@comune.fi.it

Q2 tel. 055/2767818, scuolaq2@comune.fi.it

Q3 tel. 055/2767738, scuolaq3@comune.fi.it

Q4 tel. 055/2767713, scuolaq4@comune.fi.it

Q5 tel. 055/2767039, scuolaq5@comune.fi.it

Centro di formazione professionale Ristorazione e Turismo

tel. 055/229510, cfp.rt@comune.fi.it

Centro di formazione professionale Industria e Artigianato

tel. 055/710546, cfp.ia@comune.fi.it

Servizio Supporto alla Scuola

Mense e trasporti Tariffe: tel. 055/2625606 lunedì e mercoledì in orario 9.30-12.30, tariffe.serviziscolastici@comune.fi.it Trasporto scolastico: trasporto.alunni@comune.fi.it Trasporto disabili: tel. 055/2625618 senza limitazione, trasporto.alunnidisabili@comune.fi.it Qualità mensa scolastica: tel. 055/2625624, refezione.controlliqualita@comune.fi.it Dimensionamento e sedi scolastiche Tel. 055/2625672 o 5689, francesco.sammarone@comune.fi.it Inclusione scolastica Tel. 055/2625709 o 5807, infocred@comune.fi.it

SERVIZI DEMOGRAFICI

Si ricorda che gli uffici dell’Anagrafe rilasciano certificati on line (per info: http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/certificati-servizio-reti-diffuse-certificati-presso-edicole-associazioni). Utilizzare lo 055055 e ai numeri presenti in rete civica per lo Stato Civile e l’Ufficio Elettorale.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE Oltre allo 055055 attivato il numero 055/2769420 chiarimenti telefonici per tributi (come Imu e Tari), canoni (come Cosap) e riscossione coattiva.

POLIZIA MUNICIPALE

Anche per i front office della Polizia Municipale si invita i cittadini a prendere prima contatto per telefono o per e-mail per ricevere le informazioni relative alla pratica da sbrigare. Per ulteriori info: http://www.poliziamunicipale.comune.fi.it/

Ecco i riferimenti.

Campo di Marte tel. 055/2625151 pm.campodimarte@comune.fi.it

Gavinana tel. 055/6801371 pm.gavinana@comune.fi.it

Isolotto tel. 055/706551 pm.isolotto@comune.fi.it

Rifredi tel. 055/3283904 pm.rifredi@comune.fi.it

Zona Centrale tel. 055/2616057 pm.zona.centrale@comune.fi.it

Fortezza tel. 055/3282660 pm.fortezza@comune.fi.it

Porta Romana tel. 055/221068 pm.romana@comune.fi.it

Reparto verbali e notifiche – Front Office Unico tel. 055/3282040 pm.info@comune.fi.it (mf)