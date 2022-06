Firenze – Servizi di consulenza a imprenditori agricoli, sta per aprirsi il bando della sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza’ del P.S.R. Toscana 2014/2022 che permetterà di potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento dell’innovazione nel settore agricolo.

Le tematiche su cui si potranno sviluppare le consulenze riguardano pratiche benefiche per l’ambiente, investimenti e competitività, uso dei prodotti fitosanitari, difesa biologica, sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e informatica, agricoltura di precisione, solo per citarne alcune. Il bando ha una dotazione di 5 milioni di euro e per partecipare è richiesta la presentazione di un progetto di consulenza comprensivo di uno o più servizi di consulenza differenziati relativamente alle tematiche di consulenza e al target di destinatari finali.

Sono previste due tipologie di consulenza: consulenza di base, che prevede un impegno massimo di 14 ore complessive, e una consulenza specialistica, con un massimo di 34 ore di impegno lavorativo da parte dei consulenti.

L’importo massimo del contributo pubblico ammissibile per progetto è pari a 800.000,00 euro. Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 15.000 euro.

Le domande di aiuto potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando (attesa nel mese di giugno) ed entro il 30 settembre 2022.