Firenze – Proroga dell’appalto in scadenza per i servizi bibliotecari e archivistici, ma al momento non ci sono figure dirigenziali per seguire i passaggi dovuti. A mettere il dito nella piaga sono i consiglieri comunali di Spc Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, con una domanda di attualità portata nel consiglio comunale odierno.

“Al momento non c’è nessuna figura dirigenziale per seguire i diversi passaggi: si tratta dell’ennesimo caso di un pensionamento ampiamente annunciato, per il quale non si è trovata soluzione per tempo. Ad aggravare questa situazione c’è la decisione di Palazzo Vecchio di procedere all’assunzione di una figura esterna al Comune, che preoccupa, anche per la prospettiva di internalizzazione, di cui pure si è parlato nel recente passato – dicono i consiglieri – ci è stato risposto che almeno non sono previsti tagli, perché il finanziamento deve considerarsi certo. Per quanto concerne la commissione giudicatrice per selezionare una nuova figura (esterna, ex articolo 110) non si è più riunita dal 22 aprile. Cioè è da oltre un mese che non ci sono novità?”.

Il problema fa il paio con quello,simile, dell’Ufficio casa, che vede il pensionamento della dirigente senza ad ora soluzioni, un organico limitato, a fronte di importanti e urgenti appuntamenti come il bando Erp e quello per i contributi affitto.

“Capiamo benissimo le difficoltà del nostro ente: siamo disponibili per trovare insieme soluzioni. Questo vuol dire confrontarsi, in Consiglio, nelle istituzioni, senza ridurre le opposizioni e la maggioranza come realtà che devono commentare o ratificare quanto viene annunciato sulla stampa dal Sindaco, che forse farebbe bene a dare priorità ai servizi bibliotecari e al diritto alla casa, dove è evidente quali sono le urgenze a cui dover dare risposte”.